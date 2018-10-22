وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ورئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانشيلا والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح.

واستقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء الشعبة البرلمانية المشاركين في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ139 والذي عقد في مدينة جنيف.

واستقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

