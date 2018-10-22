وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجمات المسلحة والتفجيرات التي استهدفت عددا من مراكز الاقتراع للانتخابات البرلمانية بمناطق مختلفة في أفغانستان والتي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية مؤكدا سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية الآثمة التي استهدفت أرواح الأبرياء الآمنين وتتنافى مع جميع الشرائع والقيم الإنسانية. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمدوسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتين مماثلتين.

