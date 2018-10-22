وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم. واستقبل سموه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والأعضاء المشاركين في الاجتماع الثالث لرؤساء البرلمانات الأوروبية - الآسيوية (انطاليا - تركيا) والوفد المشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي (جنيف - سويسرا).

كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح. كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

