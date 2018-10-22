وطن النهار

اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله امس مع الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني الذي يقوم بزيارة للبلاد لحضور الاجتماع 71 للجنة محافظين مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي بدأ صباح امس. وقد تم خلال اللقاء استعراض الانشطة والاجتماعات المقرر عقدها في اطار مجلس التعاون. واستقبل نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أمس الأحد رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة وجدان العقاب التي قدمت شرحا لآخر نشاطات الجمعية والجهود التي تقوم بها واقترحت العقاب التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون مع وزارة الخارجية بما ييسر عمل الجمعية مع المنظمات الدولية المتخصصة ويدعم نشاطها. وقد أشاد نائب وزير الخارجية بالدور الذي تقوم به الجمعية لتعزيز العمل البيئي على المستويين المحلي والعالمي والنشاط البارز لها، مؤكدا أن مقترح توقيع مذكرة تفاهم مع الجمعية سيتم احالته الى الجهات المختصة في الوزارة لدراسته وابداء الرأي حوله.

