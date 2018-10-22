وطن النهار

أكد الأمين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية طلال نايف الشمري ان المشاريع الانشائية تعد اهم الاذرع الاساسية ضمن خطة التنمية في الكويت.

جاء ذلك في كلمة القاها الشمري خلال مشاركته ممثلا للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في مؤتمر كبرى الشركات الإنشائية.

واضاف الشمري ان المشاريع الانشائية ترتبط ارتباطا وثيقا برؤية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد لجعل الكويت مركزا تجاريا وماليا عالميا في ظل بيئة جاذبة للاستثمار يكون القطاع الخاص قائدا للتنمية فيها ومن هنا يأتي دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الانشائية الواردة في خطة التنمية.

واكد الشمري ان حرص الكويت على تنفيذ ومتابعة مشاريع التنمية يأتي انطلاقا من ضرورة تفعيل مجموعة من البرامج والمشاريع حتى يتسنى لنا تحقيق الهدف الأسمى والمتمثل في ان تكون الكويت في مصاف الــ 35 دولة المتقدمة في العالم بحلول 2035 كما أن ركائز الخطة الإنمائية السبع تم استنباطها من رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ومبنية على أساس علمي ومنهجي، فضلا عن أن وضع الخطة جاء بناءً على مؤشرات التنافسية العالمية.

وذكر ان الكويت تشهد خلال الفترة الحالية انتعاشا إنشائيا حيث تشير الارقام الواردة في تقرير متابعة الخطة السنوية 2018/2019، الربع الأول (1-4-30/6/2018) الذي تصدره الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ان اجمالي المشروعات التنموية لمشروعات خطة التنمية 2018/2019 بلغ 140 مشروعا بينها 25 لم يتم البدء فيها و70 في المرحلة التنفيذية و45 مشروعا في المرحلة التحضيرية كما ان اجمالي الاعتمادات المالية بلغ 4.4 مليارات دينار انفق منها 160 مليون دينار مقارنة بالخطة السابقة 2017/2018 والتي بلغ اجمالي مشروعاتها 149 مشروعا بقيمة اعتمادات مالية بلغت 3 مليارات دينار.

واشار الى ان المشروعات الاستراتيجية تبلغ 21 مشروعا باعتمادات سنوية تقدر بمبلغ 3 مليارات و700 مليون دينار منها مشروع مدينة صباح السالم الجامعية ومشروع مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي ومشروع الأولفينات الثالث والعطريات الثاني المتكامل مع مصفاة الزور ومشاريع جسر الشيخ جابر الاحمد وميناء مبارك الكبير ومبنى الركاب رقم 2 في مطار الكويت والمباني الجديدة لمستشفى الفروانية ومستشفى الصباح الجديد ومستشفى العدان وتطوير المدرج الشرقي في المطار الدولي ومجمع الشقايا للطاقة المتجددة وجنوب المطلاع والسكك الحديد ومدينة الحرير والجزر وشركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية (العبدلي) والمركز الخدمي الترفيهي -العقيلة و المدن العمالية- مدينة جنوب الجهراء ومعالجة النفايات البلدية الصلبة موقع كبد وتنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها وغيرها من المشاريع الاستراتيجية الاخرى.

ولفت الى أن أساس الفكر في (كويت جديدة) يرتبط بركيزة رأس مال بشري إبداعي، فضلا عن ست ركائز اخرى من ركائز الخطة الإنمائية السبعة هي إدارة حكومية فاعلة واقتصاد متنوع مستدام وبنية تحتية متطورة وبيئة معيشية مستدامة ومكانة دولية متميزة، بالإضافة إلى رعاية صحية عالية الجودة وتستهدف الخطة تحويل الكويت إلى مركز جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجيع روح المنافسة، ورفع كفاءة الإنتاج في ضوء جهاز مؤسسي داعم، وترسيخ للقيم والمحافظة على الهوية المجتمعية، وتحقيق التنمية البشرية المتوازنة، وتوفير بنية أساسية ملائمة، وتشريعات متطورة، وبيئة أعمال مشجعة.

وذكر ان خطة التنمية تعتبر التوجه الموحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام حيث تحدد رؤية الكويت لعام 2035، الأولويات طويلة المدى للتنمية في الكويت، وترتكز على خمسة موضوعات، أو نتائج مرجوة، وسبع ركائز، وهي مجالات تركيز الخطة من أجل الاستثمار فيها وتطويرها، في حين تشتمل كل ركيزة على عدد من البرامج، والمشروعات الاستراتيجية المصممة، لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية الكويت الجديدة.

