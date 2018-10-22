وطن النهار

غادر وفد برئاسة وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي إلى تركيا، لحضور اجتماع الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري الذي سيعقد بمدينة انطاليا، حيث يعلن الوكيل انضمام الحرس الوطني إلى الاتحاد كأول جهة عسكرية كويتية.

وقال الوكيل ان انضمام الكويت ممثلة في الحرس الوطني للاتحاد جاء تطبيقا لرؤية القيادة متمثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني التي تؤكد أهمية توثيق التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، موضحا انه سيسهم في تعزيز التعاون في المجالات الأمنية وتبادل الخبرات والتعايش والتدريب بين الكويت وأعضاء الاتحاد بما يتماشى مع بنود الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني (2020) تحت شعار (الأمن أولا) التي تولي التعاون المشترك اهتماما كبيرا.

يضم الوفد المرافق المعاون للإسناد الإداري العميد الركن طلاع قدير، وعددا من ضباط الحرس الوطني.