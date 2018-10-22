وطن النهار

أعلن بيت الزكاة الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء 9 مراكز إيرادية جديدة تسهم في تسهيل تقديم الخدمات للمتبرعين والمنتفعين.

وقال مدير إدارة الخدمات في (بيت الزكاة) وليد الوشمي في تصريح صحافي إن المراكز التي تم الانتهاء منها رفعت عدد المراكز التابعة للبيت إلى 31 موزعة على جميع مناطق البلاد.

وأوضح أن سياسة (بيت الزكاة) تهدف إلى تحقيق الانتشار الجغرافي وتسهيل تقديم الخدمات وأعمال الخير لتصبح في متناول المحتاجين أو المتبرعين في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن (بيت الزكاة) يعمل على تطوير نظام العمل بالمراكز الايرادية الدائمة الجديدة من حيث ساعات العمل والخدمات المقدمة ما يسهم في تعزيز صورة (البيت) كهيئة متميزة.

وأكد أن إدارة الخدمات العامة في البيت بصدد انشاء العديد من الفروع الجديدة وتنفيذ أعمال الصيانة الانشائية للفروع القائمة اضافة إلى الصيانة الوقائية للأنظمة والآلات والأجهزة التي تقدم الخدمات للجمهور.

وأشار إلى السعي لتهيئة الظروف الملائمة للموظفين ما ينعكس على انجاز معاملات المراجعين وراحتهم تحقيقا لشهادة الجودة الحاصل عليها البيت عبر أنظمته الآلية المتقدمة وموقعه الالكتروني.