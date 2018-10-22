وطن النهار

أكد مدير إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عبد المحسن ابا الخيل في تصريح صحافي نجاح الحملة التي أطلقتها الإدارة في مايو الماضي ومازالت مستمرة تحت شعار «#تواصل- معنا»، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن البلدية حرصت على مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال إشراك المواطنين والمقيمين في متابعة الخدمات التي تقدمها البلدية وذلك بتصوير وإرسال ملاحظاتهم عبر حسابات البلدية.

وكشف أبا الخيل عن قيام البلدية بالرد على 2200 استفسار وشكوى من 2500 تم استقبالها من الجمهور عبر حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي بمعدل 88%.

وأوضح أن الحملة حققت الهدف من إطلاقها بالتعاون مع الاجهزة الرقابية بالمحافظات بالارتقاء بمستوى النظافة والحد من ظاهرة السيارات المهملة، الإعلانات العشوائية والتعديات على أملاك الدولة ومتابعة تراخيص المحال والإعلانات، وتمت ازالة 22 الف اعلان مخالف.

وأضاف أن الأجهزة الرقابية بإدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق قد حرصت على تكثيف عمليات فحص آليات النظافة للشركات المتعاقدة معها ومتابعة نظافة الشوارع الرئيسة والفرعية فضلا عن تكثيف الحملات اليومية على الباعة الجائلين والحد من ظاهرة الأسواق العشوائية ورفع السيارات المهملة والسكراب من الشوارع والميادين وتكثيف الحملات على المحلات للتأكد من مدى التزامهم بلوائح واشتراطات البلدية وبالأخص استغلال المساحة.

وأشار أبا الخيل إلى أن إدارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية قد قامت بالكشف على تراخيص الإعلانات التجارية في المجمعات والأسواق والمجمعات الاستثمارية في جميع المحافظات فضلا عن قيام فرق الطوارئ وأقسام إزالة المخالفات بالمحافظات بمساندة عمل الإدارات المعنية بإزالة التعديات على أملاك الدولة وتحرير مخالفات إعلانات لمحال تعمل بدون ترخيص أو تراخيص منتهية وإزالة الإعلانات التجارية غير المرخصة من الشوارع والميادين وكل ما يشوه المنظر العام للبلاد.

وكشف أن جولات الأجهزة الرقابية في جميع المحافظات قد أسفرت عن رفع 1478485 مترا مكعبا من المخلفات والانقاض بالإضافة إلى رفع 3219 سيارة مهملة وسكراب وإرسالها لموقع حجز السيارات وتحرير 6464 مخالفة (باعة جائلين، نظافة عامة، إعلانات)، توجيه 11729 تعهدا وإنذارا، إزالة 22255 إعلانا مخالفا من الشوارع والميادين فضلا عن إزالة 1534 تعديا على أملاك الدولة.

وأوضح أن فرع بلدية محافظة الفروانية قامت برفع 417829 م 3 من المخلفات والانقاض والمخلفات الإنشائية، رفع 1041 سيارة مهملة وسكراب من الشوارع والساحات بالمحافظة، تحرير 2528 مخالفة، توجيه 1528 إنذارا فضلا عن إزالة 482 تعديا على أملاك الدولة بالإضافة إلى رفع وإزالة 1559 إعلانا عشوائيا.

