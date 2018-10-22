وطن النهار

قالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إن التقرير السنوي لـ(مؤشر التنافسية العالمية 2018) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر تحسن ستة مؤشرات لأعمال وزارة الشؤون من بين 47 مؤشرا شهدت تحسنا من اصل 90 مؤشر قياس عالمي.

واوضحت الصبيح في تصريح صحافي ان المؤشرات الستة التي شهدت تحسنا فيما يتعلق بوزارة الشؤون تشتمل على تدريب الموظفين وجودة التدريب المهني وتحسن سهولة العثور على عمالة ماهرة.

واشارت الصبيح الى انه فيما يتعلق بمحور سوق العمل فوفقا لتقرير التنافسية فانه شهد تحسنا في ممارسات التوظيف وتسريح العمالة وسياسات العمل وسهولة توظيف العمالة الأجنبية وتنقل العمال الداخلي والاعتماد على الإدارة المهنية والأجور والإنتاجية.

وثمنت الصبيح ما اظهره تقرير مؤشر التنافسية فيما يتعلق باحتلال الكويت المرتبة الأولى عالميًّا في استقرار الاقتصاد الكلي وهو ما عكس تحسن مرتبتها في 47 مؤشرًا من أصل 90 لقياس لقطاعات مختلفة، فضلا عن تحسن مؤشر التوجه المستقبلي للحكومة ما يعكس اهتمام الحكومة في المستقبل عبر خطة التنمية الوطنية.

وشددت على استمرار بذل المزيد من الجهود في مختلف القطاعات لاحداث التطور والتحسن المنشود للارتقاء بالترتيب العالمي لدولة الكويت في مختلف القطاعات.

وذكرت أن تقرير مؤشر التنافسية العالمية السنوي يعد من أهم مؤشرات القياس، لافتة الى انها المرة الرابعة عشرة على التوالي التي يتم فيها إدراج دولة الكويت ضمن التقرير الذي يقيس تنافسية 140 دولة في العالم وفقًا لتحسين مؤشر قياس لقطاعات مختلفة.

