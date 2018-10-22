وطن النهار

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس ضرورة تضافر وتعاون جميع النواب بتغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة العامة للبلاد والأخذ بعين الاعتبار الظروف الإقليمية الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

جاء ذلك في تصريح الغانم للصحافيين في مجلس الأمة عقب لقائه وأعضاء الوفدين البرلمانيين اللذين توجها إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر البرلمانات الآسيوية - الأوروبية وسويسرا للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. وشدد الغانم على أهمية أن يكون الجميع عونا لسمو أمير البلاد «ربان هذه السفينة وقائدها وسط الأمواج المتلاطمة». وذكر انه نقل لسموهما ما حدث خلال الاجتماعات التي عقدت في مدينتي انطاليا التركية وجنيف السويسرية كما تم التطرق للعديد من الملفات البرلمانية على الصعيد المحلي معربا عن شكره لأعضاء الوفدين البرلمانين على ما قدموه خلال هذه الزيارات والمهمات الرسمية. وردا على سؤال حول تطورات المشهد السياسي في البلاد أعرب الغانم عن تفاؤله حيث أن «أصوات العقل والحكمة هي التي ستعلو في النهاية». وأضاف «بعد لقائنا مع صاحب السمو والاستماع إلى توجيهاته من قبل جميع النواب الحضور أنا أكثر تفاؤلا بتجاوز كل التحديات سواء الحقيقة أو المصطنعة» عازيا ذلك إلى وجود أغلبية ساحقة من النواب يقدرون الوضع الإقليمي «الحساس» ويغلبون المصلحة العامة على أي مصلحة خاصة. كما أعرب عن تفاؤله بأن يكون دور الانعقاد المقبل «مثمرا وهادئا» لاسيما في الجانب التشريعي الذي يعتقد الجميع بأن فيه نوعا من التقصير. وبين ان الجانب التشريعي مرتبط دائما بالجو السياسي «فمتى ما كان الجو السياسي هادئا ويهيئ البيئة الصحيحة والسليمة لإصدار العديد من التشريعات تجدون العديد من التشريعات تصدر». وحول الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد المقبل بتاريخ 30 أكتوبر الحالي أوضح الغانم انه سيدرج على جدول أعمال الجلسة الأولى الاستجوابين اللذين قدما إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانون البرلمانية الخاص بعضوية النائبين د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي.

وتابع «نأمل ان ننتهي من انتخابات تشكيل اللجان في الجلسة الأولى وإذا لم ننته منها ستدرج على أول بند ضمن أعمال الجلسة التي تليها».

وكان النائبان محمد المطير وشعيب المويزري تقدما في 27 من يونيو الماضي إلى رئيس مجلس الأمة بطلب استجواب موجه إلى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بصفته.

كما تقدم النائب رياض العدساني بتاريخ 25 سبتمبر الماضي إلى رئيس مجلس الأمة بطلب استجواب موجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي بصفته.

