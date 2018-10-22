وطن النهار

عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة وزراء جمهورية رومانيا فيوريكا دانسيلا والوفد المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد. وذكرت شبكة (الدستور) الاخبارية في بيان صحافي انه جرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين الكويت ورومانيا وسبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

وأضافت انه تم خلال المباحثات تبادل وجهات النظر إزاء العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات.

حضر المباحثات أمين سر مجلس الأمة النائب الدكتور عودة الرويعي ومراقب مجلس الأمة النائب نايف العجمي والنواب ثامر السويط وصفاء الهاشم ومحمد الدلال والحميدي السبيعي والأمين العام لمجلس الامة علام الكندري وسفير الكويت لدى رومانيا طلال الهاجري وسفير جمهورية رومانيا لدى الكويت دانييل تاناسي.

