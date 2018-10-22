وطن النهار

أكد رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم الأذينة، أن الجهود متواصلة لإنشاء مركز وطني للأمن السيبراني يسهم بتعزيز أمن البنية التحتية، ويقدم خدماته لجميع مؤسسات الدولة لمساعدتهم على بناء قدرات دفاعية وإدارة الأزمات الالكترونية.

واوضح خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي السابع للأمن السيبراني أمس بحضور رئيس جهاز الأمن الوطني ثامر العلي وعدد من السفراء والشخصيات والقيادات في الجهات الحكومية، أن هذه الفعالية تناقش موضوعا بالغ الاهمية للمنطقة العربية وخاصة بعد أن باتت التهديدات والجرائم الالكترونية تشكل الهاجس الأكبر للدول، حيث أصبحنا نواجه أنماطا جديدة من الاختراقات في كل يوم، لاسيما ان المخاطر الالكترونية في نمو وتطور، وباتت حاجتنا ملحة وتفرض علينا التوصل إلى الحلول وتطوير القدرات وإعداد الخطط الوقائية الاستباقية اللازمة للتصدى لها.

وأضاف نثمن الثقة الكبيرة التي منحنا إياها المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني للاتحاد الدولي للاتصالات في سلطنة عمان «ITU-RCC» لاستضافة مثل هذه الفعالية المهمة على أرض الكويت والتي تجمع خبراء الأمن السيبراني من شتى أنحاء العالم لمناقشة القضايا المتعلقة بهذا المجال واستراتيجيات التصدي للهجمات الإلكترونية وآفاق تطور تقنياتها.

وأشار الاذينة إلى أن الكويت وادراكا من الحكومة بأهمية قضية الأمن السيبراني، رأت ان الوقت حان لحل القضايا المهمة والمتعلقة بالأمن السيبراني من أجل إيجاد الحلول الكفيلة للتصدي للمخاطر الالكترونية، كذلك كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة لاتصالات وتقنية المعلومات بوضع الأسس لتطبيق استراتيجية وطنية للأمن السيبراني كفيلة بتحسين وتغطية جميع الجوانب المطلوبة وعلى مستوى كل الجهات الحساسة سواء الحكومية منها أو الخاصة.

ولفت إلى أن هذا المؤتمر يتزامن مع ما قامت به الكويت مؤخرا، بعد مضي عامين من العمل الدؤوب لتطوير قطاع الأمن السيبراني في البلاد، مبينا أنه تم إعداد اطار العمل والهيكل التشغيلي للأمن السيبراني الوطني والذي سيسهم بتفعيل التعاون بين مؤسسات الدولة وتحديد الأدوار المطلوبة لإدارة المخاطر الالكترونية وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني.

وقال لقد اخذنا على عاتقنا مواجهة التحديات الكبيرة مأخذ الجد، وتكثيف الجهود لما يحيط بنا من اخطار تزيد من احتمالات حدوث اختراقات الكترونية تؤثر على البنية التحتية والخدماتية والاقتصادية والامنية والتي باتت تشكل الشريان الحيوي لاقتصاد الدولة.

التعاون العربي

بدوره قال رئيس المركز العربي الاقليمي للامن السيبراني بدر بن علي الصالحي إن المؤتمر يحمل في نسخته السابعـة شعار «جاهزية الأمن السيبراني في الثورة الصناعية الرابعـة»، ويهدف إلى استعراض أفضل الاستراتيجيات للتصدي للتهديدات السيبرانية، إضافة إلى تبادل الخبرات وتوطيد وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الأمن السيبراني، وخاصة فيما يتعلق بـالسياسات والتطبيقات وأفضل الممارسات. كما يهدف المؤتمر إلى تحديد الآليات المناسبة للتعامل مع الهجمات والتهديدات الأمنية في الفضاء السيبراني العربي والدولي، لاسيما في ظل التقدم التكنولوجي ومجريات العصر الصناعي الرابع، بما يشمله من تطور في تقنيات الذكاء الاصطناعـي وإنترنت الاشياء، وسلسلة الكتل وغيرها.

وأشار إلى أن إحدى الدراسات الحديثـة لشركـة كاسبرسكي إلى ان 48% من المؤسسات تعترف بعدم اتخاذها أي تدابير للكشف عن تهديدات شبكات البنى الأساسيـة في ظل تطور الرقمنة المشتملة على إنترنت الاشياء. كمـا أن 65% من الشركـات تعتقـد بأن وقوع الحوادث الأمنية وارد وأكثر احتمالاً مع تطبيقات الثورة الصناعيـة الرابعـة. وعليـه فلو نظرنا إلى حجم المخاطر الأمنيـة فيما يتعلق بتطبيقات الثورة الصناعـية الرابـعة، لادركنـا تنامي التغييرات في تقنيات وأنماط الهجمات السيبرانيـة، وما يترتب عليه من ضرورة و أهمية سن القوانين والاستراتيجيات.

ولفت الصالحي إلى أنه وفقاً لتقارير أنظمة سيسكو، فان ما يقارب 32 % من المؤسسات في العالم تعتمد حاليا اعتمادا كبيرا على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجاتها من الأمن السيبراني، كما أطلقت شركـة IBM في العام الماضـي عدداً من البرمجيات والأدوات العاملة بمبدأ الذكاء الاصطناعـي لتعزيز عمل مراكز عمليات الأمن الإلكترونـي (SOCs)، بحيث تعمل على مساعدة المختصـين والخبراء في تحليل البيانات و إصدار التقارير الفنية في غضون دقائق. وبناء على دراسات الشركـة، فإن 7% فقط من خبراء الأمن السيبراني في العالم على دراية ومعرفة بتقنية الذكاء الاصطناعـي، ولكنه من المتوقع أن يزداد المعدل بمقدار ثلاثة أضعاف خلال السنتين القادمتين.

صائد الثغرات

وأعلن الصالحي عن نتائج المسابقة العربية للأمن السيبرانـي «صائد الثغرات»، والتي تم تصميمها من قبل المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني بالسلطنة، بالتعاون مع شركة سايلنسيك، لتطوير المهارات والمواهب في الدول العربية في مجال الأمن السيبراني، ولتهيئة الجيل القادم من المتخصصين في مجال أمن المعلومات وتعزيزاً للمنافسـة على المستويات الإقليمية والعالمية. وقال استهدفت المسابقة 738 مشاركاً من المتخصصين والطلاب والمهتمين بالأمن السيبراني من 10 دول عربية، وهي: المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسـية، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، وفلسطين، وقطر، والكويت، ليبيا، ومصر، وسلطنة عمان، وقد تأهل منهم 114 مشاركا للتنافس في المرحلة التأهيلية للتصدي لسلسلة من التحديات في مجالات: القرصنة الأخلاقية، حماية نظم البنى الأساسية لتقنية المعلومات والاتصالات، تحليل البرمجيات الخبيثة وتحليل الأدلة الرقمية. أما على صعيد المرحلـة النهائية من المسابقة، فلقد تأهل 27 مشاركاً فاز منهم 3 متسابقين في فئات: المدافع، المهاجم، ومستجيب للحوادث الأمنية، وسيسرنا الاحتفاء بهم و تكريمهم غداً ضمن برنامج اليوم الثاني للأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني.

منصة مهمة

من جانبه قال المدير الاقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات إبراهيم الحداد إن هذه المؤتمر يشكل منصة مهمة من أجل تعزيز الحوار والشراكات على المستوى الاقليمي والعالمي ولتعاونهم معنا في تحقيق رؤية وأهداف الاتحاد.

