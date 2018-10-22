وطن النهار

أكد نائب مدير مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية جويل مايبري، على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لانقاذ الضحايا في قضية الاتجار، مشيرا إلى أن التعاون بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية متصل دائماً في شأن مكافحة الاتجار بالبشر.

وثمن مايبري بعد زيارته صباح أمس مركز ايواء العمالة التابع لهيئة القوى العاملة صباح امس: «ما شاهده في المركز بمنطقة جليب الشيوخ المعني باستقبال العاملات من الجنسيات المختلفة ممن لديهن مشكلات مع كفلائهن مقدراً دور الكويت في افتتاح هذا المركز واستمرارية عمله بكفاءة».

من جهتها، أكدت مديرة ادارة العلاقات العامة والاعلام اسيل المزيد انه تم الاطلاع على مركز ايواء العمالة الوافدة والخدمات التي يقدمها حيث قدمنا عدة حملات توعية في مجال حماية العمالة واطلاق خدمات الكترونية عبر الموقع الرسمي للهيئة.

ولفتت الى وجود عدة قرارات صدرت سابقا للحد من العمالة الهامشية حيث ان هناك خطة مستقبلية ستكون منظمة بشأن العمالة.

بدوره، أشار مدير مركز ايواء العمالة الوافدة علي المطيري، إلى أن هناك شكاوى قدمت على بعض مكاتب الاستقدام وعليه تم استقبال الحالات حيث ان الدخول للمركز طواعية ونحرص على جميع الخدمات الخاصة بهم.

واشار الى وجود 206 نزلاء داخل المركز يقدم لهم خدمات طبية وغذائية الى جانب خدمات التواصل مع سفارات بلدانهم مبيناً وجود 3 حالات لديها اطفال نعمل على علاج حالاتهم وصولا الى اعادتهم الى ديارهم.

وأضاف: «اننا نبحث الحالات الموجودة وفي حال وجود اي شبهة اعتداء او تعد على القوانين يحال ملفها للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.

