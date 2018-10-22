وطن النهار

أشادت نائب مدير ادارة التعاون الثقافي في الشركة الوطنية الصينية للبناء والهندسة (سي اس سي إي سي) جو جينغ أمس الاحد بمستوى التعاون المثمر بين الصين والكويت معربة عن التطلع الى تحقيق شراكة استراتيجية بين البلدين.

وشددت جينغ خلال لقائها وفداً اعلامياً من الكويت يزور جمهورية الصين بدعوة من الجانب الصيني على ضرورة تعزيز الشراكة في المستقبل وفق رؤية (الكويت 2035) ومبادرة الصين (الحزام والطريق).

وقالت ان افضل قيمة حققتها الشركة عبر المشاريع التي قامت بها هو خلق نموذج متكامل للبناء في سرعة انجاز المشاريع في ضوء مستوى إداري عال مؤكدة سعي الشركة المستمر لتكون نموذجا جيدا للمشاريع المشتركة بين البلدين.

من جانبه قال رئيس الوفد الاعلامي نائب المدير العام لقطاع التحرير ورئيس تحرير (كونا) سعد العلي ان زيارة المؤسسات المشاركة في مشاريع التنمية والتباحث مع مسؤوليها تأتي على ضوء نتائج الزيارة الاخيرة التي قام بها سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الى بيجين وما تمخض عنها من اتفاقيات للشراكة الاستراتيجية بين الكويت والصين.

وأكد العلي خلال اللقاء اهمية الشركة الصينية التي تنفذ مشاريع متعددة في الكويت، موضحا ان «استمرار هذه الشراكة بين الكويت والصين في المستقبل يعزز أطر التعاون بين البلدين». من جهته قال نائب المدير العام لمكتب الشركة الوطنية الصينية للبناء والهندسة (سي اس سي إي سي) في الكويت لي بياو ان الشركة بدأت تعاملها مع الكويت منذ عام 1979 ولكن بدأ العمل الرسمي وفق العقود في عام 2006 في مشروع بناء مقر البنك المركزي في الكويت. وأضاف بياو ان الشركة تقدم العديد من الخدمات الهندسية والانشائية والمعمارية والبنية التحتية في الكويت إذ يعد مكتب الكويت من اهم مكاتب الشركة حول العالم. وتابع «لدينا حتى الآن اربعة مشاريع مازالت قيد الانشاء في الكويت وهي جامعة الشدادية وبناء الطرق وبناء مستشفيات مثل مستشفى ابن سينا واخيرا مشروع المدينة السكنية الجديد مع مؤسسة الاسكان الكويتية» متمنيا استمرار هذه الشراكة وتعزيزها في المستقبل عبر دخول الشركة في مشروع مدينة الحرير. وأكد ان بعد زيارة سمو امير الكويت الى الصين تم اخذ «الضوء الاخضر» لتسجيل الشركة من خلال هيئة الاستثمار المباشر كشركة اساسية في الكويت لتصبح بعد ذلك شركة رسمية تمارس عملها مباشرة. وكانت الشركة الوطنية الصينية للبناء والهندسة (سي اس سي إي سي) أسست في عام 1998 ولديها اكثر من 100 مكتب حول العالم ويبلغ رأسمال الشركة حوالي 2?45 مليار دولار. ويضم الوفد الاعلامي الذي يترأسه نائب المدير العام لقطاع التحرير ورئيس تحرير (كونا) عددا من الصحافيين في المؤسسات الاعلامية الكويتية ووزارة الاعلام.

