وطن النهار

في اطار الاحتفالات التي نظمتها سفارة جمهورية مصر العربية بالذكرى 45 لانتصارات حرب أكتوبر، قام رئيس المكتب العسكري العقيد يحيى الصمدي بتكريم الاعلاميين المشاركين في فعاليات الاحتفالات حيث تم تكريم المصور فايز المهر تقديرا للجهود التي قام بها في تسجيل الحدث ومتابعة فعاليات الاحتفالات. وفي كلمته بهذه المناسبة اشار العقيد إلى إن ملحمة السادس من اكتوبر 73 خاض فيها الجيش المصري معركة العزة والكرامة ووحد بها الأمة العربية. واوضح أن انتصار أكتوبر لا يمثل فقط انتصارا عسكريا بل تعدى ذلك ليكون انتصارا على اليأس والاحباط.

ووجه تحية واجبه لمقاتلى الجيوش العربية التي امتزجت دماؤهم بدماء جنود القوات المسلحة المصرية وتحية اجلال لشهداء القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة الكويتية الذين ضحوا بأروحهم على ارض سيناء الغالية لتستمر روح أكتوبر في البناء والتنمية.

