وطن النهار

نظمت كلية العمارة بجامعة الكويت زيارة لمجموعة من طلبة الكلية المتميزين إلى مدينة شيكاغو في الولايات المتحدة لمدة أسبوعين بإشراف د. مهند البقشي ود. دلال قاسم ود. أحمد فخرا.

تأتي الزيارة للاطلاع على تاريخ وثقافة وحضارة المدينة حيث تعتبر واحدة من أهم وأبرز مدن الولايات المتّحدة والعالم، وتتميز بأشهر المعالم المعمارية والسياحيّة والترفيهيّة، كما تمتاز بأنها تظهر فيها أجمل مناظر الأفق في العالم، وفيها منتزهات عمومية خلابة، وتصاميم معمارية مدهشة ذات الإبداع الفني، والمتاحف العالميّة.

و شارك في الرحلة 9 من طلبة قسم التصميم المرئي والداخلي وقسم العمارة، كما تخلل البرنامج دورة تدريبية بعنوان «مدرسة التخطيط الحضاري المكثف» في معهد شيكاغو للفنون، لتتميز الرحلة بذلك بالطابع المعماري التعليمي والثقافي والترفيهي.

وتضمنت الرحلة زيارة معبد الوحدة في فرانك لويد رايت فهو واحد من أوائل المباني العامة في أميركا والتي تتميز بالخرسانة المكشوفة وهو أعظم بناء عام لرايت، لما فيه من روح الانسجام بين البنية الهندسية اللافتة للنظر والعناصر الزخرفية فهو يمثل عصراً جديداً من الابتكار في العمارة الحديثة، إضافة إلى الرحلة النهرية التي قام بها الطلبة والتي كشفت لهم كيف نمت شيكاغو من مستوطنة صغيرة إلى واحدة من أكبر المدن في العالم في أقل من 100 عام من خلال أكثر من 50 مبنى على طول نهر شيكاغو، كذلك تم أخذ الطلبة بجولة لمشاهدة ناطحات السحاب في المدينة فهي تعد موطناً لبعض من أقدم ناطحات السحاب في العالم، إلى جانب زيارتهم لمنزل «فرنسوورث» المنزل الزجاجي الشهير على طول ضفة نهر فوكس والذي يعد واحدًا من روائع الفن المعماري العظيمة في العالم.

