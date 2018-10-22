آراء

السياسة يسميها الغربيون ب(اللعبة القذرة) dirty game.. لأنها غالبا تتجرد من الأخلاق الإنسانية وتقدم عليها المصالح والمكاسب..

ولو حاولنا تأصيل فكرة العلاقة بين السياسة والأخلاق نعود للماضي القديم وآراء الفلاسفة، فنجد مثلا أفلاطون الذي يرى ان أساس الحكم أربع فضائل هي الحكمة وهي الجانب الفلسفي والشجاعة وهي الجانب الطبيعي والعفة وهي الجانب النفسي والعدالة وهي الجانب السياسي، ومن لا تتوافر فيه هذه الفضائل فليبتعد عن حكم الناس. وسار أرسطو على نهجه باعتباره السياسة تمثل الجانب الاجتماعي للأخلاق. فالعلاقة بين السياسة والأخلاق تثير كثيرا من الجدل في الأوساط السياسية والاعلامية والانسانية ولاسيما مع ظواهر العنف والدم، وكأن السياسة بلا ضمير ولا أخلاق، فهل حقا مات الضمير السياسي وأصبحت المصلحة والنفوذ والسيطرة هي اتجاهات البوصلة السياسية في هذا العالم؟

وفي ربوع الاسلام ارتوت السياسة من فيض الأخلاق النبوية وارتقى رصيدها من واقع المزاوجة بين القول والعمل حيث استطاع النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم أن يجمع حوله الناس بحسن الخلق: « ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك». وكانت أعماله وأقواله النقطة التي التقت عندها السياسة بالأخلاق، اذ كان يأمر المسلمين - عامتهم وخاصتهم- بحسن الخلق «أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم أخلاقا» بيد أن الرصيد الأخلاقي للسياسة قد نفد لما جاهر المفكر الايطالي ماكيافيللي [1419-1527] بالقطيعة بين السياسة عن الأخلاق، داعيا في كتابه (الأمير) الى «أن يستغل الحاكم من الصفات ما يشاء غير ناظر الى أي قيمة دينية أو أخلاقية» وشعاره الشهير في ذلك «الغاية تبرر الوسيلة والضرورة لا تعترف بالقانون».

ان الفصل بين ما هو سياسي وما هو أخلاقي لا يؤدي الى انتاج العنف فقط على الصعيد الداخلي والخارجي بل الى تقويض أركان المجتمع الانساني وكما قال المفكر الجزائري مالك بن نبي رحمه الله: «اذا كان العلم دون ضمير خراب الروح فإن السياسة بلا أخلاق خراب الأمة».

