آراء

لا تسمع في أي ديوانية إلا عبارات من نوع «فكونا عاد» أو «شيبون بعد»، وذلك تعليقاعلى ما يجري في الكويت من اهمال نيابي وحكومي متعمد لشؤون الناس والتفرغ لقضايا خاصة او تفوح منها رائحة التمصلح السياسي على حساب وضع اقتصادي حساس جدا، في ظل تطورات اقليمية معقدة لا تبشر بخير ابدا، في وقت وصلت فيه الكويت في التصنيفات العالمية والمؤشرات الاقتصادية الى مستوى متدن جدا لم يسبق ان وصلت اليه في السابق، فيما تتراجع المؤشرات على المستويات كافة، اكان في البورصة او السوق العقارية، وغيرها من القطاعات.

يشعر المواطن بكثير من الاسى على مخرجات نيابية اتضح انها لا تسعى الا من اجل مصالحها، حتى لو كان ذلك على حساب القانون وهيبة الدولة، وكأن كل الحياة ستنتهي اذا نفذ القانون على هذا او ذاك، او خسر النائب بضعة اصوات، او وقف الوزير على منصة الاستجواب في مساءلة برلمانية مقصود منها الابتزاز السياسي، فهل الى هذا الحد باتت المصلحة الشخصية اهم من مصلحة الوطن والمواطن، والا يتحمل المواطن مسؤولية في ذلك، لانه هو من انساق خلف الشعارات والعواطف ومنح صوته لمن لا يستحق، ورضي ان تنجز معاملاته بالواسطة؟

قبل ساعات من بدء دور الانعقاد الجديد ثمة تحديات كثيرة مهملة... نعم مهملة، ولم يلتفت لها لا النواب ولا الوزراء، فيما جميع هؤلاء يسعون الى تكثيف الشعارات الشعبوية التي هي في جوهرها تؤدي الى مزيد من التردي الاقتصادي وزيادة حدة الازمة، ولهذا اذن فان «ضيق خلق المواطن» مما يجري حاليا هو مؤشر سلبي لا بد ان يؤخذ بعين الاعتبار، فيتنازل السادة النواب عن احلامهم الوردية في الضغط على الحكومة لتمرير مطالب تقوض القانون، بل تجعل الدولة في مهب ريح الرغبات الشخصية لهذا وذاك، خصوصا في ما يتعلق بمسائل ذات طبيعة قانونية خاصة لا يمكن تأويلها لمصلحة هذا الفريق او ذاك.

في المقابل ليس من حق الحكومة التغاضي عن التردي الاقتصادي والتفرغ للمهاترات والتسويات من اجل انقاذ هذا الوزير او ذاك، فاذا كانت هناك اخطاء يجب ان يحاسب المسؤول عنها، وان توضع الامور في نطاقها الصحيح، ووضع خطة عمل جدية تنقذ الوضع الاقتصادي من التردي المتسارع الذي يسير اليه، فالمنطقة مقبلة على تطورات كبيرة، لن يكون فيها اي مجال للعواطف، او العنتريات، انما تحتاج الى مسؤولية مشتركة في تحمل التبعات والبحث عن مخارج تساعد الكويت على تخطيها كي نصل الى بر الامان باقل الخسائر، اذا لم نستطع الاستفادة من الازمة وتحويلها لفرصة تعيد لبلدنا قوته التي كان عليها في العقود الماضية.

ان تكون لدينا رؤية واضحة للمستقبل، فهذا حقنا، وان يتحمل ممثلو الشعب المسؤولية الوطنية في هذا الشأن ايضا هذا من حقنا، ولذلك يمكن تجاوز الهرطقات بشأن احكام قضائية صدرت من اعلى درجات التقاضي، وقبول الواقع، والبدء في العمل على تحصين الساحة الداخلية من خلال القبول ان القانون فوق الجميع، وغير قابل للابتزاز، لان في ذلك هدما ممنهجا للدولة التي هي الاساس في حماية الجميع، وان يتنازل النواب عن مصالحهم الشخصية، اقله في هذه المرحلة الحساسة جدا، وينظرون الى حقيقة ان الكويت لا يمكن ان تترك للرغبات الشخصية لمجرد ان هذه الكتلة او تلك خسرت صوتاً او صوتين، او ان يسود التوتر السياسي العلاقة بين السلطتين لمجرد ان واحدة منهما لم تقدم تنازلا في موضوع معين، وهو في الواقع تنازل في شأن شخصي وليس لمصلحة البلد.

نعم «فكونا» من مهاتراتكم وانظروا، في مجلس الوزراء ومجلس الامة، الى ما يجري في المنطقة بعين المسؤولية، واعملوا على انقاذ الكويت من هذا التردي الذي وصلت اليه، واقله اعملوا على تحسين صورتها الاقتصادية، وساعدوا على تقدمها في المؤشرات كافة، خصوصا في ما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي، بعدما أصبح الانكماش والتراجع المستمر في اداء البورصة يهدد بازمة مالية جديدة ستكون اكثر حدة من ازمة العام 2008، ولهذا نقول للنواب والوزراء: «فكونا من لعب اليهال».

