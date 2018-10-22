آراء

في موقف لافت للنظر في السيرة النبوية، وهو موقف تمثل في مشهد خاص في حياة القائد، والنبي والرسول والحاكم صلى الله عليه وآله وسلم، و الذي صوره القرآن تمثيلا عجيبا رائعا، ذلك هو مشهد اتهام عرض النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا والعياذ بالله، من خلال فئة المنافقين، وابن سلول تحديدا، ومشاركة أطراف من صحابة المجتمع الصفوة في المدينة.

إن حيثيات الموضوع تبرز أهميته، وعظمته، ولذلك تم تسجيله في القرآن، دون ابراز اسم المتهمة، ولا الفاعل في تحريك هذا المشهد الخبيث، ولا أسماء الوالغين في عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ليس المهم الأسماء، بقدر أهمية الحدث وتصويره، وتعظيمه والتعقيب عليه للعظة والعبرة والدروس. ومن غرائب هذا الموقف، هو تحير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أربعين يوما دون نزول الوحي، ووقوفه كبشر عادي يعالج الموقف، وهو نبي مرسل معصوم، والكفار متربصون به، وبدولته الفتية، والمنافقون يحاولون نخر جسد الأمة المتكونة، إلا أنه مع كل ذلك، ومع حساسية الموقف تجاه النبوة وبيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان للنبي «صلى الله عليه وسلم» موقف لافت للنظر، فما هذا الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم في موقف هو أشد ما يكون حساسية؟ وأشد ما يلامس سيرته ونبوته؟

عندما حدثت فتنة «الإفك»، وتطاول البعض على العرض الشريف، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، والشأن خاص به، ولكنه يتحدث الآن كبشر يتأثر ويؤثر، ويحزن ويفرح، وكحاكم وكنبي صلى الله عليه وسلم (فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، ما بال رجال يؤذونني في أهلي، ويقولون عليهم غير الحق، والله ما علمت منهم إلا خيرا..) - ابن هشام 3/ 300.

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أسامة بن زيد وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهما في الأمر.

فهذا موقف عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعلم من يأتي بعده، ألا يستبد برأيه دون الأمة، ولا ينفرد برأي، وإن كان نبيا، وهو المعصوم بالوحي فما بالك بمن دونه.

وكذلك لاحظناه قبل معركة بدر كيف استشار الناس وقبل غزوة أحد، بل إن حياته كلها تشاور مع أصحابه، لم ينفرد برأي يهم الأمة، ويهم الناس بوحده.

بل إن القرآن جعل «الشورى» اسما لإحدى سوره، وجعل التشاور من صفات المؤمنين الذي أثنى الله عليهم في قوله ((وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، ..والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم..)) فالشورى قرنت بالصلاة هنا، والتي هي أعظم أركان الدين .. وقال ابن عطية : «ومدح الله القوم الذين أمرهم شورى بينهم لأن في ذلك اجتماع الكلمة، والتحاب واتصال الأيدي، والتعاضد على الخير».

ومن جميل كلام ابن عاشور رحمه الله في الشورى، ما قاله في آل عمران 159: «وشاورهم في الأمر» «أي لا يصدك خطل رأيهم فيما بدا منهم يوم أحد عن أن تستعين برأيهم في مواقع أخرى، فإنما كان ما حصل منهم فلتة، وعثرة قد أقلتهم منها.... وقد دلت الآية على أن الشورى مأمور بها الرسول «صَّلى الله عليه وسلم» فيما عبر عنه بالأمر، وهو مهمات الأمة ومصالحها في الحرب وغيره... فتعين أن المشاورة المأمور بها هنا هي المشاورة في شؤون الأمة ومصالحها... وإنما يلهي الناس عنها حب الاستبداد، وكراهية سماع ما يخالف الهوى،.. ولهذا يسرع المستبد إلى الشورى عند المضايق..)!

