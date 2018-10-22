آراء

نحن على بعد يوم واحد من دور الانعقاد الجديد للبرلمان الذي أتم سنتين دون خريطة واضحة لتوجهه السياسي نحو القضايا العامة، فعلياً لم يواجه البرلمان قضايا سياسية مفصلية تحدد توجهه وتعطينا انطباعا واضحاً عنه لا من ناحية القوانين ولا من ناحية المحاسبة باستثناء التحرك في بداياته نحو قضية الرياضة.

أمام البرلمان اليوم قضايا سياسية مفصلية ربما تكون الشاهد الوحيد عليه في التاريخ فيما بعد وهي الخاصة بإسقاط العضوية والاستجوابات التي تنتظر مناقشاتها وليس أمامهم اليوم إلا وضع بصمتهم التاريخية سلباً أو ايجاباً والتاريخ سيسجل كل شيء ليسترجع الجميع بعد ذلك مواقفه ومبرراته.

مصيبة البرلمان في عدم وضوح توجهه السياسي واستحالة تقسيمه عددياً إلى موالاة ومعارضة وسبب وجود هذه المصيبة يرجع بالمقام الأول لعدم تشكل الحكومة من البرلمان و لعدم وجود أحزاب سياسية في بلد مارس العملية الانتخابية منذ أكثر من ثمانين عاماً كان الشعب فيها يختار الاشخاص بناء على مقوماتهم الشخصية لا على توجهاتهم وأفكارهم السياسية وهنا حدثت الكارثة، اليوم يحاسب الناس نوابهم على كل موقف وكل تصويت محاسبة شخصية لن تحقق للعامة في النهاية أي خطوة وأي قفزة في حل مشاكلهم وتحقيق رؤاهم.

حاجتنا للأحزاب والتنظيمات السياسية تسبق حاجتنا لوجود البرلمان نفسه فالأحزاب هي من تنظم وتصفي الشارع وترسل للبرلمان مجموعات منظمة تعرف ماذا تريد وتستطيع التفاهم وحسم الخلافات ولم تستقر الأنظمة الديموقراطية وتصبح ذات فاعلية إلا بوجود الاحزاب ولكم في كل الديمقراطيات خير مثال.

الخوف من وجود الاحزاب ومناهضتها يعني بشكل مباشر الخوف من فاعلية البرلمان ومنع تحوله من ديوان للحديث وتبادل وجهات النظر الشخصية إلى مركز فعلي لصنع القرار وحسم المواجهات السياسية التي ترسم شكل الدولة وتوجهها والتي تنعكس على حياة الأفراد وتطلعاتهم وفي غياب الأحزاب والتنظيمات السياسية سنبقى نلاحق ونحشد ونبذل الجهد في كل قضية على حدة وربما تتحقق أو لا.. تفاءلوا.

