آراء

ارتبط طابور الصباح في مدارسنا بعبارة «وطني الكويت سلمت للمجد» وقد ارتبطت هذه العبارة كذلك بأذهاننا، ونرددها حينما كنا نستيقظ مبكراً من النوم كل يوم طوال السنة الدراسية، لنكون في مقدمة الحضور. أما ما نشاهده اليوم وما نسمعه كل يوم عن تأخر الموظفين عن العمل، والطلبة عن المدارس وعن المستشفيات واخذ العلاج، كل مشوار أو تأدية غرض من ساعة إلى ساعة ونصف.

الله يعيننا نحن المواطنين في ديرتنا، لا نشعر بالراحة لا في الأسواق والمحال ولا في المراكز الصحية وحتى في المدارس ما تقدر تعطي حقا وتأخذ حقا.

لما نقول في الثمانينيات وما قبل، قد يستغرب البعض، ما المعنى وشنو المقصد، فكثير من جيل الشباب لم يكن حاضرا تلك الفترة، ولكن من جيلنا عاش هذه الفترة، وشاف الفرق، حتى عملة الـ10 دنانير كان لها قيمة في ذلك الوقت وليس كل واحد يملكها، اما الآن اصبحت لا تؤدي الغرض.

اليوم الله المعين نروح مشوار ومشوارين على حساب مشاوير أخرى، أغلب الطرق السريعة مغلقة، حتى حارات الأمان التي كانت مخصصة لرجال الداخلية والمطافي والإسعاف، اليوم لا مجال لهؤلاء لاستخدام هذه الطرق.

الإدارة العامة للمرور وضعت شروطاً لاستخراج رخص قيادة المركبة، منها ما يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الجامعية، والراتب يفوق 600 دينار، ووظيفة مدير عام، سؤال يطرح نفسه؟ هل مستخدمي الطريق من الوافدين يتمتعون بهذه المميزات؟ بالطبع لا، هذه مشكلة.

المشكلة الأخرى، الرخص التجارية المسموح لها بعدد عمالة 3 أو 5 فتجد العدد يرتفع بالمجاملة والواسطات وحب الخشوم الى 20 عاملا، وكثير من أصحاب هذه الرخص لا يملكون محال، ويوم تجديد جوازات واقامات العمالة يستأجرون محل مؤقت لتأدية الغرض.

كما يقال في المثل: «تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي».

بالأمس القريب احدى الصحف نشرت خبرا في صفحتها الأولى بالخط العريض، بأن رخصة الشركة الوهمية بألف دينار، ويقال بان موظفاً في المعلومات المدنية يتقاضى رشوة ويغير الرمز الآلي لـ10 معاملات شهرية، وان 4 أشقاء وافدين استأجروا 7 بنايات لتسهيل انشاء الشركات للاتجار بالعمالة والبشر.

وعلى فكرة الأيام القادمة راح يكفل الوافد نفسه، قبل عدد من السنوات، سمعنا ان عددا من دول مجلس التعاون الخليج العربي، طلبوا تحديد اقامة الوافد في بلدانهم، والا يزيد تواجدهم عن 5 سنوات او 10 سنوات، لكي لا يطالبوا بالجنسية مستقبلاً.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

