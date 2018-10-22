الاخيرة

تصلك في بعض الأحيان رسائل بريد إلكتروني «غريبة» أو «مشبوهة»، لا تعلم مصدرها أو تشك في نواياها، لكنك تقف عاجزا وتتملكك الحيرة، هل تفتحها وتجازف، أم تمحوها ولا تغامر؟

وقدم موقع «تيك أدفايزور» لمستخدمي الإنترنت الحل الأمثل، لذلك، حيث عرض مجموعة من الطرق والخطوات السحرية، التي تسمح بتعقب أي «لهو خفي» أو صاحب أي رسالة بريد إلكتروني «مجهولة المصدر»، ومعرفة مصدرها وهوية صاحبها، وإذا ما كان مصدرا موثوق به أم لا.

وتمكنك تلك الطريقة من معرفة مصدر الـIP، الخاص بالبريد الإلكتروني، الذي أرسل لك الرسالة، أي يحدد موقع التوجيه الخاص بتلك الرسالة عبر الإنترنت.

ولتنفيذ ذلك عليك اتباع تلك الخطوات:

أولا، تحتاج إلى العثور على معلومات حول عنوان البريد الإلكتروني، الذي أرسل لك الرسالة.

إذا كان عبر بريد إلكتروني «جيميل» فالأمر سيكون أكثر سهولة، ببساطة افتح الرسالة عبر الجانب الأيسر بجوار زر الرد، سترى رمز السهم متجها إلى أسفل، انقر فوقه، ثم حدد أيقونة إظهار أصل البريد من القائمة.

ستظهر لك نافذة جديدة، تحتوي على سلاسل طويلة من البيانات، انقر فوق زر نسخ إلى الحافظة، للحصول على المعلومات التي تحتاجها عن الحساب.

ثم انتقل بعدها إلى خيار «WhatsMyIP»، وانقر بعدها على أيقونة البحث عن IP، وستجدها في القائمة الموجودة أعلى الصفحة.

سيظهر لك على الجانب الأيسر، قائمة بالخيارات، اختر أيقونة تحليل رأس البريد الإلكتروني، وقم بلصق معلومات رأس البريد في مربع النص الفارغ، وانقل فوق زر «التحليل».

سيقدم الموقع من خلال البحث جميع المعلومات المتوافرة عن الخادم الذي يستخدم هذا الرأس.

أما إذا كنت تستخدم موفر بريد إلكتروني غير «جيميل» يمكنك الاستعانة بالإرشادات الظاهرة عبر خدمة WhatsMyIP، والتي ستقدم الطريقة الكاملة للعثور على IP، أي بريد إلكتروني آخر.

