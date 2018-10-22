علي حسين محمد الجدي، 86 عاماً، شيع، الرجال: الصليبخات، الحسينية الهاشمية، ق4، ش114، ج1، م1، ت: 99667167، النساء: الرميثية، ق3، شارع أحمد بن حنبل، ج34، م281، ت: 55440770

سعاد أحمد صالح البصيري، زوجة أحمد عبدالله حمد الناصر الغانم، 66 عاماً شيعت، الرجال: قرطبة، ق4، شارع محمد الحمود، م151، ت: 99885099، النساء: السرة، ق5، ش14، متفرع من ش3، م43

خليفة عاتي فايز الفليج، 84 عاماً، شيع، الرجال: الفحيحيل، ديوان خليفة الفليج، ق1، ش5، م2، مقابل نادي الفحيحيل الرياضي، ت: 99999604، النساء: الفحيحيل، ق1، ش5، م2، ت: 99011195

سرة سويد رديهان الرشيدي، 63 عاماً، شيعت، الرجال: العارضية، ق2، ش4، م13، ت: 99744487، النساء: عبدالله مبارك، ق5، ش521، م55، ت: 69669665

تركية عبيد حسن العازمي، زوجة علي وثير العازمي، 70 عاماً، شيعت، الرجال: ضاحية علي صباح السالم أم الهيمان ق5، ش101، م15، ت: 92222790، النساء: ضاحية علي صباح السالم أم الهيمان، ق5، ش25، م15

عايض جليدان صايل العازمي، 79 عاماً، شيع، صباح السالم، ق13، ش2، ج7، م10، ت: 98830445 - 97777728

بدرية حسن محمد ندون، زوجة مرتضى أكبر عباس، 60 عاماً، شيعت، الرجال: سلوى، حسينية سيد محمد، ت: 66912346، النساء: الرميثية، حسينية العترة الطاهرة.

حجاب سعود حجاب الحيان، 65 عاماً، شيع، الرجال: صباح الناصر، ق1، ش30، م1، ت: 99492460، النساء: صباح الناصر، ق1، ش30، م5

نايف ماطر مصيريع الحربي، 69 عاماً، التشييع بعد صلاة عصر اليوم في مقبرة الجهراء، الرجال: الجهراء القديمة، ق2، شارع عبدالله بن جدعان، م8، ديوان المصيريع، ت: 66672252، النساء: العيون، ق3، ش3، م102

إنا لله وإنا إليه راجعون

