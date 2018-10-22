أول النهار

عقد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك جلسة مباحثات رسمية في قصر السيف امس مع رئيسة وزراء جمهورية رومانيا الصديقة فيوريكا دانشيلا.

وجرت المباحثات في أجواء ودية عكست عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين حيث استعرض الجانبان مسيرة التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية إضافة إلى تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

كما بحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومواقف البلدين تجاهها.

حضر المباحثات عن الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله والمستشار في ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ سالم الجابر ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية وديوان رئيس مجلس الوزراء.

وعقب المباحثات وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيسة وزراء رومانيا وقع الجانبان على مذكرتي تفاهم الأولى في شأن اقامة المشاورات الثنائية بين وزارة الخارجية في الكويت ووزارة الخارجية في جمهورية رومانيا والثانية في شأن التعاون في مجال السياحة بين وزارة الاعلام - قطاع السياحة في الكويت ووزارة السياحة في جمهورية رومانيا.

ووقع على مذكرتي التفاهم عن الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وعن الجانب الروماني وزير الخارجية تيودور فيوريل.

وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك استقبل في قصر السيف صباح أمس رئيسة وزراء جمهورية رومانيا الصديقة فيوريكا دانشيلا التي وصلت إلى البلاد في زيارة رسمية.

وقد جرت للضيفة مراسم استقبال رسمية في قصر السيف عزف خلالها السلامان الجمهوري الروماني والوطني الكويتي ثم تفقدت رئيسة وزراء جمهورية رومانيا حرس الشرف الذي اصطف لتحيتها.

عقب ذلك صافحت الضيفة كبار مستقبليها وفي مقدمتهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ورئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ د. سالم جابر الأحمد الصباح وعددا من الشيوخ والوزراء وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني وكبار المسؤولين بالدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء وسفيري البلدين.

