أول النهار

استقبل وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي في مكتبه صباح امس مدير مركز الابداع اللغوي ومؤلف الموسوعة الاملائية للصغار الاستاذ حمزة الخياط الذي قام باهداء نسخة من الموسوعة الى الوزير العازمي والى وكيل الوزارة بالانابة يوسف النجار والى والوكلاء المساعدين ياسين الياسين ود. عبدالمحسن الحويلة.

وبهذه المناسبة، قال الوزير د. حامد العازمي ان وزارة التربية حريصة على التعاون مع جميع الجهات والافراد من اجل النهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بمخرجاتها، مشيرا الى ان جهود مدير مركز الابداع اللغوي الاستاذ حمزة الخياط محل تقدير كبير لدى الوزارة. واضاف العازمي في تصريح للصحافيين ان الوزارة تمد يدها لكل جهد وكفاءة وطنية من اجل التطوير وتعزيز نوعية وجودة الخدمات التعليمية المقدمة لابنائنا الطلاب، لافتا الى ان الوزارة تتبنى جميع وجهات النظر التي تصب في مصلحة التعليم والطلاب ولن تألو جهدا في سبيل تحسين جودة التعليم في المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء.

