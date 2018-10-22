أول النهار

أعلن وكيل وزارة التربية للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، تأهل الكويت لنهائيات مشروع تحدي القراءة العربي، مؤكدا أن إنجازات وزارة التربية تتوالى بخطى ثابتة نحو التفوق بوصول أحد ابنائها ومنسق ومدرسة إلى نهائيات المشروع على مستوى الوطن العربي في دورته الثالثة.

وقال المقصيد في تصريح للصحافيين، ان هذا المشروع الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يعد الأكبر من نوعه في تشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي بالإعلان عن الجائزة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي والاستمرار فيها. وأضاف: «أن الطلاب العشرة الأوائل الفائزين على مستوى الكويت سيشاركون في الحفل الختامي في دبي»، موضحا أن الطالبة زهرة منصور الشمري من ثانوية الدوحة بنات التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية ستمثل بطلة تحدي القراءة العربي عن الكويت للمنافسة على الفوز باللقب على مستوى الوطن العربي والجاليات العربية حول العالم، مشيرا إلى أن هذا إنجاز يحسب للكويت كعضو فاعل في مشروع تحدي القراءة العربي.

