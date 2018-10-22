الأولى

اكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد خلال لقائه عددا من النواب امس تزيد من التفاؤل بتجاوز كل التحديات، والتركيز على الجانب التشريعي في دور الانعقاد المقبل. وقال الغانم انه يثق بقدرة النواب على ترجمة تلك التوجيهات الى واقع عملي ملموس، موضحا، ان أغلبية ساحقة من أعضاء المجلس يقدرون الوضع الاقليمي الحساس ويغلبون المصلحة العامة على أي مصلحة خاصة.

واضاف في تصريح صحافي بمجلس الأمة امس: ان أصوات العقل والحكمة هي التي ستعلو في نهاية المشهد السياسي الحالي، وانه بعد لقاء صاحب السمو واستماع جميع النواب الحضور الى توجيهاته، فأنا أكثر تفاؤلاً بتجاوز كل التحديات سواء الحقيقية التي نواجهها أو التحديات المصطنعة. واستطرد الغانم قائلا: تشرفت وأعضاء الوفدين المشاركين بمؤتمر البرلمانات الآسيوية والأوروبية في تركيا ومؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف بمقابلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الأمين ونقلنا اليهما ما حدث خلال الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا وجنيف. وأشار الغانم الى أنه تم التطرق الى العديد من الملفات البرلمانية المهمة على الصعيد المحلي، واستمعنا الى توجيهات صاحب السمو وأنا متفائل جدا بان يكون دور الانعقاد المقبل مثمراً وهادئاً، نركز فيه على الجانب التشريعي أكثر، لأن الجميع يعتقد بأن هناك نوعاً من التقصير. وأوضح أن الجانب التشريعي مرتبط بالجو السياسي، فمتى ما كان الجو السياسي هادئاً ويهيئ البيئة الصحيحة والسليمة لاصدار العديد من التشريعات، تجدوا العديد من التشريعات تصدر، ومتى ما كان هناك الكثير من الغبار السياسي فبالتأكيد سيؤثر هذا على الجانب التشريعي.

وزاد الغانم كنت متفائلاً، واليوم بعد لقاء صاحب السمو وسمو ولي العهد أصبحت أكثر تفاؤلاً خاصة بعد النقاش الذي تم والتوجيهات الواضحة التي استمعنا اليها من حضرة صاحب السمو، وانا واثق كل الثقة أن النواب سيعون ويقدرون ويحترمون هذه التوجيهات ويترجمونها الى واقع عملي ملموس من خلال جلسات دور الانعقاد القادم.

ومضى يقول: ان شاء الله نعدي كل التحديات التي تواجهنا بتضافرنا وبتعاوننا وبتغليب صوت العقل والحكمة وتغليب المصلحة العليا للبلاد آخذين بعين الاعتبار الظروف الاقليمية الدقيقة التي نمر بها وأن نكون عوناً لصاحب السمو ربان هذه السفينة الذي يقودها وسط الأمواج المتلاطمة.

وبشأن الجلسة الافتتاحية قال الغانم ان الاستجوابات ستكون على جدول أعمالها بالاضافة الى تقرير اللجنة التشريعية الخاص بعضوية النائبين د. جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، ونأمل ان شاء الله في نفس الجلسة بعدما ننتهي من الاستجوابات أن ننتهي من انتخابات اللجان وان لم ننته منها فستكون أول بند في الجلسة التي تليها.

من جهته، عبر النائب ثامر السويط عن تشرفه بلقاء صاحب السمو والد الجميع الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس، مفيدا بان حديث سموه كان كالعادة باعثاً للتفاؤل والأمل وحاثاً على التمسك بالدستور لخدمة الكويت.