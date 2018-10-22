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قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس: إن البحث عن جثة الصحافي جمال خاشقجي الذي قتل في القنصلية السعودية بإسطنبول لا يزال مستمرا، وبأن المملكة ستحاسب المسؤولين عن مقتله.

وأضاف الجبير في مقابلة مع فوكس نيوز الأميركية، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مصمم على محاسبة قتلة خاشقجي. وقال إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يكن على علم بحادثة خاشقجي، واصفا مقتله بـالخطأ الجسيم والعملية المارقة.

وأوضح أن المسؤولين السعوديين سيواصلون تقديم معلومات بشأن مقتل خاشقجي عندما تكون متاحة.

وأكد الوزير أن العلاقات السعودية - الأميركية ستتجاوز هذه القضية.

وكانت الكويت أكدت أمس ان قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي تعكس الحرص على الحقيقة ومحاسبة المسوؤلين عن الحادث فيما اكد مجلس التعاون الخليجي أن السعودية برهنت حرصها واهتمامها بكشف الملابسات بكل شفافية.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية إن دولة الكويت تابعت باهتمام قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي لتعرب عن ترحيبها بالقرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن هذه القضية والتي تعكس حرص المملكة والتزامها بالوصول الى الحقيقة واحترامها لمبادئ القانون بمحاسبة الذين يقفون وراء هذا الحدث المؤسف وتقديمهم إلى العدالة.

إلى ذلك أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني بالإجراءات التي اتخذتها السعودية مؤكدا في تصريح صحافي أنها إجراءات حازمة تؤكد التزام قيادة المملكة الحكيمة بإيضاح الحقائق أمام الرأي العام العالمي ومواصلة التحقيق في القضية ومحاسبة المتورطين في هذا الحادث المؤسف وتقديمهم للعدالة. وأكد أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برهنت على حرصها واهتمامها بكشف ملابسات هذا الحادث المؤسف بكل شفافية إيمانا منها بضرورة إحقاق الحق وإرساء العدالة وإنفاذ القانون منوها بالأوامر الملكية التي صدرت بهذا الشأن.