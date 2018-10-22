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أنقرة - الوكالات: وعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بكشف «الحقيقة الكاملة» بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، موضحا أنه سيدلي بتصريح جديد بشأن هذه القضية غدا.

وصرح أردوغان «نحن نبحث عن العدالة هنا وسيتحقق ذلك في الحقيقة الكاملة وليس من خلال بعض الخطوات العادية، ولكن في كشف الحقيقة الكاملة».

وقال أردوغان خلال افتتاحه مترو أنفاق إسطنبول، أمس، «كنا قد أكدنا أننا سنكشف عن ملابسات اختفاء خاشقجي سأشرح تفاصيل اختفاء خاشقجي، الثلاثاء المقبل (غدا)، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبي». وأضاف أردوغان «نبحث عن العدالة وسنظهر الحقائق بكل وضوح»، سائلاً: «لماذا جاء 15 شخصاً إلى تركيا، ولماذا تم اعتقال 18 في السعودية، ينبغي شرح ذلك بالتفصيل».

وأعلن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، السبت، أنه يجري تحقيقا مستقلاً، فيما يخص مقتل خاشقجي.