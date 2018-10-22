الأولى

دبي- الوكالات: نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مسؤول سعودي قوله إن الصحافي السعودي جمال خاشقجي توفي في القنصلية نتيجة خطأ من فريق التفاوض مؤكداً أن تقارير المهمة الأولية «لم تكن صحيحة مما اضطرنا للتحقيق».

وبحسب التقرير الذي نشره الموقع الالكتروني لقناة «العربية» الفضائية أمس فإن المصدر قال إن فريق التفاوض مع خاشقجي تجاوز صلاحياته واستخدم العنف وخالف الأوامر، مشيراً إلى أن وفاة خاشقجي بسبب كتم النفس خلال محاولة منعه من رفع صوته، وفق تقرير أولي. وأضاف أن تصرف مسؤول العملية اعتمد على توجيه سابق بمفاوضة المعارضين للعودة، مشدداً على أن التوجيه السابق بالتفاوض لم يستلزم عودة المسؤول لنيل موافقة القيادة.

وقال المسؤول السعودي إن ارتباك فريق التفاوض مع خاشقجي دفعهم للتغطية على الحادثة، منوهاً بأن المتهمين في هذه القضية 18 وهم موقوفون قيد التحقيق.

وتتضمن الرواية التي قدمها المسؤول السعودي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، تفاصيل عن كيف هدد فريق من 15 سعوديا، أرسلوا للقاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر، بتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه في شجار عندما قاوم، ثم ارتدى أحد أفراد الفريق ملابس خاشقجي ليبدو الأمر كأنه غادر القنصلية.

واضاف المسؤول السعودي أنه تم لف جثة خاشقجي في سجادة وتسليمها «لمتعاون محلي» للتخلص منها. وردا على سؤال عن مزاعم تعذيب خاشقجي وقطع رأسه، قال المسؤول إن النتائج الأولية للتحقيق لا تشير إلى ذلك.

وقال المسؤول إن رواية الحكومة الأولى استندت إلى معلومات خطأ قدمتها جهات داخلية في ذلك الوقت. وأضاف أنه بمجرد أن تبين أن التقارير المبدئية كانت كاذبة، بدأت الرياض تحقيقاً داخلياً وتوقفت عن الإدلاء بالمزيد من التصريحات، مضيفاً أن التحقيق مستمر.

وبحسب المصدر فإن نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري شكل فريقاً من 15 فرداً من الاستخبارات والأمن للذهاب إلى اسطنبول ومقابلة خاشقجي في القنصلية ومحاولة إقناعه بالعودة. مشيرا الى أن المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني وافق على أن يدير أحد موظفيه المفاوضات وشارك في إعداد الخطة. وأضاف أن الأمور ساءت من البداية، إذ إن الفريق تجاوز التعليمات ولجأ سريعاً للعنف. وقال المسؤول «نتيجة إصرار جمال على رفع صوته وإصراره على مغادرة المكتب حاولوا تهدئته، لكن تحول الأمر إلى عراك بينهم ما اضطرهم لتقييد حركته وكتم نفسه». وأضاف «حاولوا أن يسكتوه لكنه مات. لم تكن هناك نية لقتله». وقال المسؤول إنه لتغطية الجريمة لف الفريق جثة خاشقجي في سجادة وأخرجوها في سيارة تابعة للقنصلية وسلموها «لمتعاون محلي» للتخلص منها. وقال المسؤول إن الفريق كتب بعد ذلك تقريراً مزوراً لرؤسائه قائلاً إنه سمح لخاشقجي بالمغادرة بعد أن حذر من أن السلطات التركية ستتدخل، وأنهم غادروا البلاد سريعاً قبل اكتشاف أمرهم.