الأولى

قال مصدر حكومي مسؤول إن السحب من الاحتياطي العام لتغطية العجز قد توقف بشكل شبه تام، مع تحسن الايرادات النفطية وغير النفطية بشكل كبير وايجاد وسائل بديلة مناسبة لتحويل الايرادات لخزينة الدولة بشكل سريع ودون تأخير. (طالع ص 09)

وأضاف المصدر لـالنهار: لم يتوقف السحب فحسب بل وبدأت عمليات تحويل أي فوائض لدعم الاحتياطي العام بعد ان شهد تناقصاً كبيراً خلال السنوات الماضية التي شهدت عجزاً متوالياً.

وتحفظ المصدر على القيمة المتبقية في صندوق الاحتياطي العام في الوقت الحالي، لكنه أكد ان عمليات السحب في السنوات الأخيرة كانت كبيرة ومؤثرة على حجم الصندوق الاجمالي.. لكنه لم ينضب وسيتم مستقبلاً اعادته لمستويات مقبولة.

وأشار الى ان الوضع المالي بشكل عام اّخذ في التحسن مستنداً على قوة المصدات المالية والأصول الكبيرة للبلاد، كما أن خطوات تنويع الدخل وتعزيز الايرادات النفطية والبدء بمشروعات صناعية وسياحية كبرى سيقلل الى حد كبير من الاعتماد المفرط على النفط.

هذا وقد أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية، أن الموازنة العامة للكويت تحولت لتحقيق فائض بقيمة 2.28 مليار دينار، خلال النصف الأول من السنة المالية 2018-2019، المنتهي في سبتمبر الماضي. وأفادت البيانات أن الفائض المحقق بلغ 3.3 مليارات دينار قبل خصم حصة احتياطي الأجيال القادمة (10 في المئة من الايرادات النفطية) البالغة 1.03 مليار دينار.

وفي سياق ذي صلة، سجل سعر برميل النفط الكويتي 77?33 دولاراً أول أمس، وهو سعر مكافئ لسعر التوازن بالموازنة.

