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كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عن تشكيل لجنة لتوفير كاميرات في لباس رجال الأمن. واعلن الجراح ان الوزارة تعمل على مقترح الـ camera man الذي تقدم به النائب احمد الفضل، لتوثيق عمليات الاحتكاك بين رجال الشرطة والجمهور ونقل الأحاديث التي تدور بينهم صوتا وصورة لحفظ وحماية حقوق وكرامة الطرفين.

واوضح الوزير ان الوزارة شكلت لجنة فنية لإعداد الدراسات وكراسات الشروط والمواصفات الفنية للموضوع، مشيرا الى انه يجري العمل لتنفيذ المقترح، والى ان الوزارة جربت كاميرات محمولة يتم تثبيتها على الجسم لتوثيق التعامل المباشر بين رجال الدوريات مع الجمهور بالصوت والصورة، لافتا الى انتهاء اختبار المنتج وتقييمه فنيا.