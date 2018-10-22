الأولى

اتفقت وزارة التربية على تكويت أعضاء المطبعة السرية، بينما تنظر في مدى امكانية تنفيذ مقترح استبعاد أصحاب الوظائف الاشرافية لاقتصار الانضمام الى فريق المطبعة على المعلمين فقط.

وكيل الوزارة للتعليم العام بالانابة فهد الغيص اجتمع أمس بمديري الشؤون التعليمية في المناطق الست لمناقشة احتياجات سرية الاختبارات واعداد تقرير حول تشكيل فريق المطبعة. وركز الاجتماع على التوجيهات التي من المفترض مراعاتها عند تشكيل الفريق وعلى رأسها أن يكون العضو معلماً كويتياً فقط بحيث لا يسمح لأي شخص في وظيفة اشرافية الانضمام الى أعضاء الفريق عدا مدير شؤون تعليمية ومراقبي الامتحانات، غير انهم أكدوا في نفس الوقت صعوبة تنفيذ قرار استبعاد أصحاب الوظائف الاشرافية. ولفتوا الى أن ضرورة وجود رؤساء الاقسام خلال اختبارات الفصل الدراسي الأول على الأقل، باعتبار أنهم أصحاب خبرات يمكن الاستفادة منهم في تدريب الكفاءات الوطنية التي سيتم اختيارها، مع تأكيدهم على استبعاد المديرين المساعدين ومديري المدارس. وأشاروا الى أهمية استحداث قرارات وزارية تتضمن كل التوجيهات الجديدة بما لا يؤثر على سير العمل داخل المطبعة السرية