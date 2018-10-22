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أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي امس خفض الرصيد المدور لحساب عهد التعليم العالي (دفعات واعتمادات نقدية بالخارج) بنسبة 80 %.

وقال في تصريح لـ (كونا): إن التعليم العالي قامت بتسوية مبلغ 187 مليون دينار من أصل 235 مليونا من حساب العهد.

واضاف أنه «على ضوء الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض للسنة المالية الحالية البالغة 190 مليون دينار فقد تمت تسوية 98?5% من هذه الاعتمادات بالتعاون مع مكتب المراقبين الماليين بوزارة التعليم العالي». وأفاد بأن التعليم العالي بصدد تسوية الرصيد المتبقي لحساب العهد على ضوء ما يتحقق من وفورات في بنود ميزانية السنة المالية الحالية اذ اتخذت اجراءات فعالة لخفض مصاريف الابتعاث في ضوء اعتمادات الميزانية السنوية للحد من استخدام حساب العهد. وثمن العازمي دور لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة وفريق عمل معالجة تضخم حساب العهد في مجلس الوزراء ووزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين في تذليل المعوقات والمساهمة في تسوية المبالغ المدورة في حساب العهد خلال السنوات السابقة.