مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ النهار أن التزام منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك ودول من خارجها بلغ 111 % مقارنة بـ120 % خلال أغسطس 2018.

ولفتت إلى أن إنتاج أوبك خلال سبتمبر بلغ 33.07 مليون برميل، بزيادة تصل لـ180 ألف برميل عن الشهر السابق.

وأضافت المصادر أن السعودية صاحبة النصيب الأكبر في زيادة الإنتاج بمعدل 100 ألف برميل، مقارنة بـ20 ألف برميل للكويت.

وأشارت إلى أن إنتاج الكويت بلغ 2.82 مليون برميل، مقارنة بـ2.8 مليون خلال أغسطس الماضي.

واوضحت أن القدرة الفعلية للكويت تتجاوز الـ3.2 ملايين برميل حالياً، وتطمح أن تزيادها إلى 3.65 ملايين برميل بحلول 2020.

في سياق متصل كشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن إنتاج بلاده من الخام سيزيد قريبا إلى 11 مليون برميل يوميا من 10.7 ملايين حاليا.

وأضاف أن الرياض تستطيع زيادة الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميا وأن حليفتها الإمارات تستطيع إضافة 0.2 مليون برميل يوميا أخرى.

وارتفع خام برنت 45 سنتا إلى 80.23 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة للخام أميركي غرب تكساس الوسيط 31 سنتا إلى 69.43 دولار للبرميل.

يبدأ تنفيذ عقوبات أميركية على قطاع النفط في إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في الرابع من نوفمبر ويعتقد محللون أن إمدادات تصل إلى 1.5 مليون برميل ستكون مهددة بالتوقف.

من جانبه قالت وزارة النفط الإيرانية عن الوزير بيجن زنغنه إن إنتاج بلاده من الخام لا يمكن أن يعوضه منتجو النفط الآخرون في حالة تأثر طهران بالعقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة في نوفمبر .

ارتفعت أسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل أمس نتيجة القلق بشأن الأزمة الدبلوماسية بين السعودية والغرب قبل أسبوعين من تطبيق العقوبات أميركية التي قد توقف إمدادات النفط الإيراني.

