مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ « النهار» أن حجم المصروفات الفعلي في الـ 6 أشهر الأولى من ميزانية العام المالي الحالي 2018/2019 بلغت 47 في المئة من إجمالي المصروفات المقدرة في الميزانية والبالغة 21.5 مليار دينار، ليكون إجمالي ما تم انفاقه حوالي 10.105 مليارات دينار مقابل إيرادات 10.3 مليارات خلال تلك الفترة.

وعما ورد في تقرير وزارة المالية لشهر سبتمبر الماضي من تحقيق فائض قدره 3 مليارات دينار، بينت المصادر أن البيانات الواردة في التقرير حول المصروفات لا تمثل المصروفات الفترة السابقة بشكل دقيق بسبب تأخر العديد من الجهات الحكومية من نقل البيانات الخاصة بالمرتبات من النظم المتكاملة للخدمة المدنية إلى نظم مالية الحكومة GFMIS نظراً لاستحداث أنواع جديدة في باب المرتبات تهدف إلى ضبط وإحكام عملية الصرف وكذلك لتأخر إدخال المصروفات الخاصة بالمكاتب الخارجية التابعة لبعض الجهات الحكومية وكذلك بعض مصاريف الدعم التي تخضع إلى التحاسب حتى نهاية الفترة.

وأشارت المصادر إلى أن وثيقة الإصلاح الحكومية « استدامة» لا بديل عنها وأنه لتحقيق استدامة الاقتصاد الوطني والمالية العامة، لابد من تحقيق 9 ركائز رئيسة أهمها: رفع جودة التعليم وإصلاح نظم التعليم العام ورفع كفاءة وتنافسية المعاهد العليا والكليات والجامعات الحكومية والخاصة وربط التخصصات العلمية باحتياجات سوق، موضحة أن من بين الركائز الأخرى تحقيق رؤية كويت جديدة 2035 وانجاز مشروعات البنية وإعادة التوازن إلى سوق العمل من خلال ربط الأجر بالأداء وتفعيل دور القطاع الخاص وضمان استدامة المالية العامة عبر تنويع مصادر الايرادات وترشيد النفقات والتخلص من الهدر وتهيئة البيئة الاستثمارية الواعدة القادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

