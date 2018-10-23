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مال وأعمال

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«المشتركة» قدمت أقل الأسعار في مناقصة لـ «نفط الكويت»


قدمت المجموعة المشتركة للمقاولات أقل الأسعار في مناقصة لشركة نفط الكويت، بإجمالي 4.35 ملايين دينار. وبحسب بيان المشتركة للبورصة أمس، فإن المناقصة تتعلق بتقديم خدمات إصلاح وصيانة خطوط أنابيب النفط في منطقة شمال الكويت، لمدة 4 سنوات. ونوهت الشركة في البيان أنها لم تتلق أي كتب رسمية بشأن ترسية المناقصة حتى الآن. وكانت المشتركة قد قدمت أقل سعر في مناقصة إنشاء مدرسة لبرنامج أبوظبي لمدارس المستقبل - المرحلة الثامنة - المجموعة (4)، مطلع سبتمبر الماضي.
وارتفعت أرباح المشتركة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 54.9 % إلى 830 ألف دينار، وسجلت الشركة أرباحاً بقيمة 2.66 مليون دينار، بنمو سنوي 153.3 %. وارتفع سهم المشتركة في ختام تعاملات اليوم ببورصة الكويت 1.69 % إلى سعر 360 فلساً.


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