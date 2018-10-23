مال وأعمال

أنهت بورصة الكويت ، أمس، على انخفاض المؤشر العام 10.83 نقطة ليبلغ مستوى 4986.8 نقطة بنسبة انخفاض 0.22 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 45.5 مليون سهم تمت من خلال 2631 صفقة نقدية بقيمة 9.6 ملايين دينار نحو 31.68 مليون دولار أميركي.

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيس 9.2 نقطة ليصل إلى مستوى 4696?9 نقطة وبنسبة ارتفاع 0?2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 30 مليون سهم تمت عبر 1269 صفقة نقدية بقيمة ثلاثة ملايين دينار (نحو 9.9 ملايين دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 21?7 نقطة ليصل لمستوى 5146?9 نقطة بنسبة انخفاض 0?42 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 15?6 مليون سهم تمت عبر 1362 صفقة بقيمة 6?6 ملايين دينار (نحو 21?78 مليون دولار).

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية. وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيس أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيس الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات. أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيس والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.

