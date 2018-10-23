مال وأعمال

أعلن KIB عن أسماء الفائزين في حملته الجديدة اكسب ضعف مدخراتك لعملاء حساب التوفير والتي من خلالها دمج ولأول مرة في الكويت ميزتي التوفير والسحوبات في حساب واحد، حيث حصل العملاء على فرصة دخول السحب الشهري مقابل كل 100 دينار مودعة في الحساب، ما أهلهم للفوز بالجائزة الكبرى وهي مضاعفة مبلغ الاستثمار لغاية 5,555 دينار. كما منحت الحملة الفرصة لـ 10 عملاء للفوز بمبلغ 100 دينار شهرياً.

وقد كانت الجائزة الكبرى في السحب الأول من نصيب الفائز خالد سليمان الرشيد الذي ربح 5,555 دينار، كما ربح 10 عملاء آخرين 100 دينار في السحب الشهري وهم كل من: قمرية محمد مطوع، خضر عبدالله محمد، خالد صلاح محمد، نادية محمد النقي، ناصر صالح المجروب، صالح صاهود المطيري، وليد نجف الفرج، علي عبدالعزيز الثلجي، زهير حسن البيطار، ومحمد نويد شفيع.

وتستمر حملة KIB الجديدة لغاية 12 ديسمبر المقبل، بحيث تترجم سعي البنك المتواصل لمكافأة عملائه وتشجيعهم على زيادة المبالغ المستثمرة في حساب التوفير ذي العائد الأعلى في الكويت بنسبة 1.65 في المئة، حيث إن كل 100 دينار يتم إيداعها في حساب التوفير تتيح للعميل فرصة دخول السحب الشهري على الجائزة الكبرى لربح ضعف قيمة المبلغ المستثمر لغاية 5,555 دينار كحد أقصى، إلى جانب جوائز نقدية أخرى وهي عبارة عن 100 دينار شهرياً لـ 10 فائزين.

وبهذه المناسبة، صرح مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي: أن KIB يلتزم بتقديم أفضل العروض والمنتجات المبتكرة في السوق والتي تواكب احتياجات وأسلوب حياة جميع شرائح العملاء. مشيراً إلى أن حملة اكسب ضعف مدخراتك تأتي لتؤكد حرص البنك على مكافأة العملاء على ثقتهم وولائهم، وأن عرض حساب التوفير الجديد يتيح للعملاء الحاليين والجدد ولمدة محدودة فقط ميزة فريدة من نوعها والوحيدة على مستوى القطاع المصرفي في الكويت وهي إمكانية الاستفادة من عوائد حساب التوفير الأعلى بين البنوك بنسبة 1.65% بالإضافة إلى ميزة التوفير والفوز بالجائزة الكبرى وهي مضاعفة مبلغ الاستثمار وربح لغاية 5,555 دينار، إلى جانب الفوز بمبلغ 100 دينار شهرياً مقابل كل 100 دينار مودعة في الحساب.

كما يضع KIB في متناول عملاء حساب التوفير مجموعة متنوعة من المزايا الخاصة، ومنها أنه صمــــم ليمنح العملاء الأفـراد مزايــا التوفيـر والاستثمار في آن واحد مع إمكانية فتح الحساب بالدينار الكويتي أو غيره من العملات الأجنبية الرئيسة. بالإضافة إلى حصول العميل على بطاقة سحب مجانية يمكن استخدامها في جميع أنحاء العالم، دون وجود حد أدنى لفتح الحساب أو رصيد الحساب، مع إمكانية الاستمتاع بمجموعة من المزايا التي تمكنه من تحويل الأموال والاستعلام عن الرصيد ومراجعة نشاط الحساب عبر الإنترنت في أي وقت ومكان.

وأضاف توفيقي أنه يمكن للجمهور التعرف على الخدمات والمنتجات التي يقدمها KIB من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.kib.com.kw أو الاتصال بمركز الخدمة الهاتفية على 1866866 أو متابعة حساب KIB على وسائل التواصل الاجتماعي (@KIBpage).

