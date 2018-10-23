مال وأعمال

أعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيقه أرباح تشغيلية قبل استقطاع المخصصات - بلغت 81.5 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من عام 2018 مقارنة بأرباح تشغيلية مقدارها 75.0 مليون دينار عن نفس الفترة من عام 2017. هذا، وقد بلغت الأرباح الصافية للبنك 15.2 مليون عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 بزيادة مقدارها 0.8 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 وبنسبة نمو 5.5 في المئة. وكما في نهاية سبتمبر 2018 فقد بلغ حجم الموجودات الإجمالية للبنك 4,228 ملايين دينار مكونة بشكل أساس من محافظ القروض التي تبلغ قيمتها 2,198 مليون دينار والاستثمارات في الأوراق المالية والتي تشكل 533 مليون دينار كما أن جودة الأصول ظلت عند مستوياتها القوية حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 0.6 في المئة وبنسبة تغطية مقدارها 982 في المئة.

وقال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد دعيج الصباح «نحن مستمرون في منهجيتنا المتحفظة تجاه النمو في أنشطة أعمالنا والحفاظ على الجودة النوعية للأصول وتحسينها بصفة مستمرة من أجل مواجهة التحديات التي تحدق بالبيئة الاقتصادية شديدة التقلب والأوضاع الجيوسياسية غير المواتية والتي تستوجب التركيز على المؤشرات النوعية للأداء بغض النظر عن المؤشرات الكمية».

وأردف الشيخ أحمد الصباح مبيناً أن الأهداف الاستراتيجية للبنك التي تركزت على تنويع مصادر الإيرادات وتقليل درجة المخاطر سيما تلك المتعلقة بالتركز الجغرافي والقطاعي قد أثمرت عن نتائج طيبة في الوقت الحاضر وسوف تسهم مستقبلاً في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في ظل تنوع قاعدة الأصول الحالية للبنك بتخفيض التركز في القطاعات ذات المخاطر العالية وتحقيق النمو في قاعدة الودائع، مؤكداً أن البنك مستمر بتبني استراتيجيته المتوازنة ويواصل جهوده الحثيثة نحو تمويل مشاريع جديدة ذات أهمية كبرى للكويت بالشراكة مع القطاعين العام والخاص مع الأخذ بعين الاعتبار الإدارة الجيدة للمخاطر وملائمة المخاطر مع العوائد.

وتابع الشيخ أحمد الصباح موضحاً أن البنك قد شهد نمواً قوياً في جميع قطاعات أنشطة أعماله الأساسية، إذ ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 1.4 في المئة وإيرادات توزيعات الأرباح بنسبة 4.7 في المئة وشهدت إيرادات التعامل بالعملة الأجنبية زيادة كبيرة بنسبة 124.8 في المئة، كاشفاً أن معدل كفاية رأس المال قد بلغ في نهاية سبتمبر 2018 نسبة مقدارها 18.8 في المئة، فيما بلغت نسبة الرفع المالي 11.9 في المئة ونسبة صافي التمويل المستقر 111.9 في المئة ونسبة تغطية السيولة 142 في المئة وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل الجهات الرقابية.

