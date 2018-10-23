مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن تحقيق صافي الأرباح لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 و التي بلغت 43.0 مليون دينار مقارنة بمبلغ 40.0 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق بنسبة نمو 7.5 في المئة، وقد بلغت ربحية السهم 23.4 فلساً في مقابل 21.7 فلساً عن نفس الفترة من العام السابق. ويأتي هذا النمو في صافي الأرباح نتيجة نمو الإيرادات الأساسية والذي انعكس من تحقيق ارتفاع في صافي إيرادات التمويل بلغ 6.4 في المئة خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018.

كما حقق البنك نمواً في إجمالي إيرادات التشغيل والتي بلغت 92.3 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 محققاً نسبة نمو بلغت 9.2 في المئة مقارنة مع 84.5 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق.

كما بلغت نسبة النمو في صافي ربح التشغيل 13.7 في المئة ليصل إلى 65.0 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 مقارنة مع 57.2 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفعت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك بنسبة 5 في المئة لتصل إلى 427.2 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2018 مرتفعة عن مستواها البالغ 406.9 ملايين دينار كما في 31 ديسمبر 2017. وبالإضافة إلى ما سبق من مؤشرات، فقد حافظ البنك على معدلات جيدة لمعيار كفاية رأس المال بمعدل 15.52 في المئة في نهاية سبتمبر 2018 ليتخطى المستوى المطلوب من قبل الجهات الرقابية والبالغ 13 في المئة.

مؤشرات إيجابية

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد د. أنور علي المضف أن المؤشرات الإيجابية التي رافقت أداء البنك خلال الربع الثالث من العام الحالي، تعد نتيجة للجهود المتواصلة التي تبذلها جميع قطاعات الأعمال لدى البنك من أجل الحفاظ على وتيرة أداء متميز يعزز من سمعة البنك ويرسّخ من مكانته المرموقة ضمن القطاع المصرفي كأول بنك عمل في الكويت منذ نحو سبعة وسبعين عاما ، ويعكس استراتيجية عمل ناجحة وخطط رامية لتنويع مصادر الدخل، وتعظيم عوائد المساهمين، والذهاب بعيداً في تحقيق تطلعات العملاء والاستجابة المبكرة لاحتياجاتهم المتنامية. وأعرب المضف عن تفاؤله بارتفاع موازنة الانفاق الرأسمالي الحكومي وانعكاساته الإيجابية المتوقعة على المناخ الاقتصادي والمالي المحلي والذي بلا شك سيدفع معدل نمو المحفظة الائتمانية للبنوك المحلية، مؤكدا أن البنك الأهلي المتحد بما يملكه من خبرات متراكمة وبما حققه من نجاحات متواصلة منذ نشأته يجعله من أكثر البنوك جهوزية للاستفادة من مشاريع خطة التنمية الوطنية للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي ضمن رؤية الكويت الجديدة 2035. بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد ريتشارد جروفس: «ان البنك قد حافظ على مكانة رائدة فى الكويت، وذلك بفضل تلاحم مجلس الإدارة وجهود الإدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك، مبيناً بأن النتائج المالية قد عكست الوضع المالي القوي للبنك».

