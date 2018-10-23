مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الوطني عن رعايته لملتقى التعاون المصري الكويتي، والذي سيعقد يوم الأربعاء تحت عنوان «شركاء أشقاء» وذلك برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وتشارك نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ونائب رئيس الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري الكويتي شيخة البحر في الجلسة الأولى للملتقى والتي تتناول محاور عدة أهمها: السياسات المالية والمصرفية التي يتبناها البلدان بالإضافة إلى أبرز نتائج الإصلاح الاقتصادي المصري وكذلك التعريف بالتشريعات القانونية في البلدين.

ويشارك في الملتقى عدد من الوزراء وكبار الشخصيات الحكومية والاقتصادية بالإضافة إلى المستثمرين من كلا الجانبين المصري والكويتي وعلى رأسهم أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي.

وسيناقش الملتقى مستقبل الشراكة الاقتصادية بين الكويت ومصر وأبرز محاور ونجاح العلاقة الاقتصادية بين البلدين بالإضافة إلى الطموحات الاستثمارية بينهما.

ويتضمن الملتقى جلسات عمل ستناقش مناخ الاستثمار في مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وآفاق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات والقوانين التي تم سنها وتطبيقها حديثاً لتشجيع الاستثمار في مصر.

كما يعرض الملتقى الضمانات والمزايا التي تمنحها الدولة المصرية للمساهمين في مشاريع التنمية وفرص الاستثمار المتاحة في قطاع الصناعة المصري،.

