مال وأعمال

أعلن بنك «بوبيان» عن توقيعه اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الاتصالات الكويتية «VIVA» تتضمن تخصيص باقة خاصة لعملاء بوبيان من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بمميزات وخصائص خاصة بهم فقط يستفيدون منها في تطوير أعمالهم وانشطتهم الاقتصادية. وقال نائب الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان عبدالله التويجري: «إن هذه الاتفاقية التى وقعها البنك مع واحدة من أهم شركات الاتصالات في السوق الكويتي تأتي في إطار سعيه الدائم الى دعم الشباب الكويتي في مختلف المجالات والقطاعات خاصة التى تتعلق بتطوير وتنمية مشاريعهم الصغيرة».

وأضاف: «فرض النمو المتزايد للمشاريع الصغيرة والأعمال الحرة وإقبال الشباب الكويتي عليها في السنوات الأخيرة علينا ومن منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية ضرورة مساندة هذه التوجهات من خلال طرح منتجات وخدمات مميزة تلبي متطلبات هؤلاء الشباب».

وأكد التويجري إلى أنه بالإضافة إلى هذه الباقة المميزة من VIVA فإن أصحاب الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة سيحصلون على الباقة المميزة من الخدمات المصرفية التي تساند أعمالهم من بنك بوبيان . من جهته، قال أندرو حنا، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في VIVA: «نحن فخورون جداً بالشراكة مع بنك بوبيان كشريك رائد لدعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، ونؤمن أن هذه الشراكة هي خطوة استراتيجية للغاية في دعم وتطوير قطاع الأعمال، حيث شهدنا مشاريع ناشئة ديناميكية وشركات صغيرة ومتوسطة تبنّت أفكار رائدة على مستوى العالم. إن هذا التعاون بين مجالي التكنولوجيا والخدمات المالية لشركتين مثل VIVA وبنك بوبيان سيؤدي في النهاية إلى تقديم منصة عمل محترفة في السوق الكويتي لتوفير جميع وسائل المساعدة لأصحاب هذه المشاريع ومشاركتهم نجاحاتهم». وأضاف حنّا : «سوف نعمل بشكل وثيق مع بنك بوبيان للتأكد من استمرارنا في الابتكار في خدمات Fintech من خلال تطوير الخدمات والمنتجات والحلول لعملائنا، حيث سنسخّر قدراتنا لخلق معيار جديد لتطوير الأعمال يسهم في رسم خارطة طريق لأصحاب الأفكار المبتكرة». وحول الحلول المميزة للخدمات المصرفية أشار التويجري إلى ان الخدمات المصرفية من بنك بوبيان لقطاع الأعمال مصممة لتكون حلولاً مصرفية ذكية تفهم احتياجات هذه المشروعات وتقدم مجموعة متنوعة من المزايا الاستثنائية التي تتيح إدارة العديد من المعاملات المصرفية بسلاسة وسهولة مع مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية سهلة الاستخدام والمتاحة على مدار الساعة. وأشار التويجري الى ان الحلول الجديدة تتضمن خدمة ePay وهي خدمة تحصيل المدفوعات التي يقدمها بنك بوبيان للشركات لتمكينها من تحصيل المدفوعات عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على رقم الفاتورة إلى عملائها الذين يمكنهم الدفع عبر الانترنت باستخدام بطاقات السحب الآلي الخاصة بهم.

