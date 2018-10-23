مال وأعمال

تحت رعاية خالد الروضان وزير التجارة والصناعة، وبدعم من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وبحضور ضيوف الشرف من الجهات الحكومية والبنوك المحلية، يفتتح مؤتمر ومعرض الكويت للتكنولوجيا المالية Fintech، اليوم بفندق ومنتجع النخيل، قاعة نسيمة.

بهذه المناسبة، صرح مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالإنابة قصي الشطي، ان مؤتمر ومعرض الكويت للتكنولوجيا المالية Fintech الذي سوف ينطلق اليوم الثلاثاء، علي مدار ثلاثة ايام سوف يستضيف متحدثين متخصصين في التكنولوجيا المالية والبلوك تشين، وستشارك Ooredoo وKIB كرعاة بلاتيني ومبادر وبوكي كراعي فضي وكذلك مشاركة ميتكو وهيئة تشجيع الاستثمار ووزارة الداخلية وجامعة الكويت ومركز الكويت للأعمال ومنصة بلينت بلوك تشين في المعرض المصاحب للمؤتمر بالإضافة إلى حضور منتسبي الجهات الحكومية والبنوك المحلية والشركات الاستثمارية، وسيعرض المعرض اعمال الدفع الالكتروني والخدمات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية.

وأوضح الشطي، ان المؤتمر سيستعرض على مدار 3 ايام مواضيع ذات صله بالتكنولوجيا المالية والبلوك تشين، وسيعقد في اليوم الاول للمؤتمر الساعة 10 صباحاً جلسة حوارية ستناقش أعمال الدفع الإلكتروني من الجوانب الفنية والرقابية والتشريعية، وكذلك سيقدم 16 محاضر من 10 دول مواضيع متنوعة في برنامج المؤتمر مثل: التطورات الحديثة والاتجاهات في الفينتك، البلوك تشين وتأثيرها علي التكنولوجيا المالية والقطاع الحكومي، مستقبل ادارة الاصول، العملات المشفرة يجب ان نستثمر ام لا؟، الأعمال التجارية الصغيرة & البلوك تشين ومدي نفعها لرجال الأعمال، ازدهار البلوك تشين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتأثيرها في المجتمع، تطبيقات التعلم العميق للمالية والأعمال، تفسير قوى الابتكار والاضطراب والتحول في الخدمات المالية، تأثير عمليات حوكمة تكنولوجيا المعلومات على الحوسبة السحابية هل يمكن للبلوك تشين وغيرها من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تعطيل صناعة التدقيق (التكنولوجيا المالية)؟، المدفوعات الرقمية في المنطقة تأثير انترنت الاشياء علي استراتيجية المنظمة، حوكمة البلوك تشين التحديات والفرص التي تواجهها، تحديث سوق العملات المشفرة: الماضي والحاضر و المستقبل، ازالة الغموض عن البلوك تشين، أهمية الأمن السيبراني في قطاع تكنولوجيا المال وتختتم اعمال كويت فينتك بورشة تدريبية البلوك تشين والمؤسسات المالية باليوم الثالث.

وختم، الشطي تصريحة بدعوة المتخصصين والمهتمين للحضور لمؤتمر الكويت للتكنولوجيا المالية، للاطلاع ومعرفة كل ما هو جديد بمواضيع التكنولوجيا المالية.

