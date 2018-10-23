مال وأعمال

أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2018، محققاً صافي ربح بمقدار 42.7 مليون دينار خلال الفترة، أي بزيادة نسبتها 18 في المئة عن نفس الفترة من عام 2017. وكان بنك الخليج قد حقق صافي ربح بمقدار 16 مليون دينار عن الربع الثالث من عام 2018، مسجلاً زيادةً بنسبة 19 في المئة مقارنةً بنفس الفترة من عام 2017.

واستطاع البنك تحقيق صافي إيرادات من الفوائد بمبلغ 115.4 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، أي بزيادة 19 في المئة عن نفس الفترة من العام المنصرم، وهامش تشغيلي بمقدار 97.4 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، محققاً نمواً بمعدل 9 في المئة، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2017.وخلال نفس الفترات المعنية، شهد البنك تحسناً في هوامش الربحية. فقد اتسع صافي هامش إيرادات الفوائد للبنك من 2.33 في المئة إلى 2.66 في المئة، وازداد العائد على الموجودات من 0.87 في المئة إلى 0.98 في المئة، وشهد العائد على حقوق المساهمين نمواً من 8.4 في المئة إلى 9.5 في المئة. كما استمر التحسن في جودة الموجودات حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.5 في المئة، مع نسبة تغطية للقروض غير المنتظمة بلغت 478 في المئة بنهاية سبتمبر 2018.

ومقارنة بالأرصدة كما في 30 سبتمبر 2017، ارتفع إجمالي الموجودات بواقع 5 في المئة ليبلغ 5.9 مليارات دينار، في حين ازدادت القروض والسلف للعملاء بواقع 7 في المئة لتبلغ 3.8 مليارات دينار، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 4 في المئة، ليبلغ 614 مليون دينار، بينما شهدت ودائع العملاء نمواً بواقع 5 في المئة لتبلغ 3.7 مليارات دينار.

وكما في نهاية سبتمبر 2018، بلغ إجمالي المخصصات العامة في الميزانية العمومية 219 مليون دينار، بالإضافة إلى حقوق المساهمين البالغة 614 مليون دينار.

صرح عمر قتيبة الغانم، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، قائلاً: «ان الأداء القوي للبنك عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، يعكس مدى التقدم الذي يحرزه البنك كل ربع سنة بعد الآخر، وتؤكد أننا ننتهج المسار الصحيح في تحقيق النتائج الإيجابية المستدامة لمساهمينا الكرام». وتنعكس كفاية رسملة بنك الخليج على معدل كفاية رأس المال لديه البالغة نسبته 16.8 في المئة كما في نهاية سبتمبر 2018، وهو ما يزيد كثيراً عن الحد الأدنى الرقابي المطلوب بنسبة 14 في المئة». مضيفاً أن «موجودات البنك تشهد تحسناً مستمراً في جودتها، الأمر الذي يدل عليه هبوط نسبة القروض غير المنتظمة إلى انخفاض قياسي لتقبع عند 1.5 في المئة كما في نهاية سبتمبر 2018».

واضاف عمر الغانم «إن التصنيفات الائتمانية في المرتبة «A» من قبل وكالات التصنيف الائتماني الأربع الكبرى في العالم يعكس ما يحظى به بنك الخليج من تأكيد دولي على ما يحققه من تحسن مستمر في جودة موجوداته وقوته المالية».

