مال وأعمال

كشفت مراقب تعزيز تغذية المجتمع بالهية العامة للغذاء والتغذية وجد العثمان ،أن توسيم واجهة عبوة الأغذية تتعلق في مبادرة صدرت من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الخاصة في تغذية وصحة الإنسان بهدف توضيح المعلومات المسجلة على العبوة الغذائية للمجتمع من خلال وسام يوضع على العبوة بصورة سهلة ومختصرة.

وأضافت العثمان في تصريح صحافي عقب انتهاء الندوة التي عقدت في غرفة التجارة والصناعة أمس بعنوان «توسيم واجهة العبوات للمنتجات الغذائية « أن الهدف من الوسام ان يوضح المكونات الموجودة بالعبوة والتي لها علاقة مباشرة بصحة الإنسان كالدهون والسكر المضاف والسعرات الحرارية مشيرةً أن تلك المبادرة تهدف إلى تحقيق التوازن للمجتمع فيما يتناول من غذاء للوقاية من امراض السكري وضغط الدم وأعراض وامراض السرطان والتي لها علاقة بالغذاء .

وقالت العثمان نحن بدورنا في الهيئة نبذل جهوداً للتوعية بالمبادرة من خلال مناقشة الشركات المنتجة والمستوردة للغذاء لتبدأ في وضع هذه المبادرة موضع الأهمية والتعامل معها بعمل توسيم واجهة العبوات بما يتضمن بيانات مكونات الغذاء لتوعية المستهلكين بما تحمله العبوة مضيفةً أن هناك مقترح بأن تكون هناك علامة للوسم تشبه إشارة المرورالأخضر والأصفر والأحمر ،ٍ ويعني الأخضر بالغذية الصحية وتناولها لا يمثل ضرراً فيما يصبح اللون الأصفر أو البرتقالي للمواد التي يجب تناولها بحدود أما اللون الأحمر فيجب تناول الغذاء في المناسبات فقط.

وأشارت إلى أن المناقشات وعقد الندوات مع الشركات تسهم في بحث المعوقات والتغلب عليها بالتعاون مع الشركات خلال الفترة المقبلة مؤكدة ان هناك مساعي لعمل ورش عمل للشركات بالتعاون مع الجهات المختصة وكذلك في التعاون مع الشركات لتفعيل المبادرة ولاسيما أن الشركات تخصص جزء لديها للمسؤولية الاجتماعية ما يدفع إلى تعزيز هذه المبادرة من جهة ويخدم الترويج للمنتجات والسلع الغذائية التي تنتهجها الشركات عبر الترويج للحملة الإعلامية للمبادرة بالتعاون المشترك بما يهدف تنمية المجتمع وجعل الشركات تتجه لإنتاج مواد غذائية تلبي حاجة وصحة المجتمع.

