مال وأعمال

عقدت وزارة المالية اليوم بالتعاون مع شركة بيكر تلي للاستشارات ندوة تعريفية للمؤسسات المالية في الدولة حول «استخدامات البرنامج الآلي لنقل معلومات الحسابات المالية وفقاً لمعيار الإبلاغ المشترك لأغراض تحسين الامتثال الضريبي الدولي (CRS)» وتفهم أساليب تطبيقه حتى تتمكن تلك المؤسسات من تنفيذه والالتزام به وتفادي أية مخالفات ممكن أن توقف أعمالها.

ويستهدف انضمام الكويت للاتفاقيات الدولية كمعيار (CRS) لمكافحة التهرب الضريبي حول العالم، تحسين الالتزام الضريبي الدولي، والشفافية في المعلومات، وخلق مناخ اقتصادي متكافئ مع الدول المشاركة في الاتفاقية. ويأتي عقد وزارة المالية لهذه الندوة من ضمن أنشطتها في التواصل مع المجتمع الضريبي بدولة الكويت، كونها الجهة المسؤولة في الدولة عن تنفيذ الاتفاقيات الضريبية الدولية كما تم مسبقاَ من خلال تطبيق التزامات الكويت مع وزارة الخزانة الأميركية بشأن «الفاتكا». وفي كلمة لها خلال افتتاح الندوة، قالت الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والضريبية أسيل السعد المنيفي: « تهدف هذه الندوة الى تثقيف وتوجيه وزارة المالية لكافة البنوك والمؤسسات المالية للالتزام بمتطلبات الابلاغ المشترك حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات التي سيتم فرضها على أي مؤسسة مالية غير ملتزمة بالابلاغ على الوجه الصحيح، وأن الهدف من انضمام دولة الكويت الى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية MCAA، وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية CRS، هو مكافحة التهرب الضريبي وأثره على المستوى الدولي، وضمان الحماية الكاملة لدافعي الضرائب خلال عملية تبادل المعلومات، وضمان عدم تعارض المصالح مع تأكيد سرية المعلومات وتحديد أطر الاتصال». وصرح الشريك التنفيذي في بيكر تلي هشام سرور قائلا أن النظام قد تم تنفيذه بنجاح لتلقي التقارير والتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية لأغراض الضريبة وفقا لمعيار الإبلاغ المشترك (Common Reporting Standard)، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتستهدف هذه المتطلبات الحد من التهرب الضريبي.

وأضاف «إن انضمام الكويت للاتفاقيات الدولية ومنها معيار الإبلاغ المشترك (CRS)، ما هو إلا أحد الخطوات في استراتيجية ورؤية رائدة لدولة الكويت للحث على شفافية المعلومات بين الدول، وخلق مناخ اقتصادي متكافئ مع الدول المشاركة في الاتفاقية من خلال مكافحة التهرب الضريبي حول العالم وتحسين الالتزام الضريبي الدولي. واشار الى ان الندوة التعريفية ساعدت المؤسسات المالية على تفهم أساليب تطبيق البرنامج الآلي للإبلاغ، حتى تتمكن من تنفيذ الالتزام وتفادي أيه مخالفات تعرض أعمال المؤسسات المالية لأية مخالفات أو توقف للأعمال».

