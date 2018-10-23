مال وأعمال

أكد ممثل لجنة «تيماس» لادارة استرداد حقوق العملاء الدكتور فارس الشمري ،أن الشركات الكويتية قادرة على دفع الاقتصاد الوطني قدما لمواكبة معطيات القطاع الحكومي نحو انجاز خطط التنمية.

وأضاف الشمري في تصريح صحافي عقب انتهاء اللجنة من اجتماعها الثاني ،أن التطورات التي تشهدها عملية الربط الالكتروني لأجهزة الدولة ومؤسساتها تجعل بيئة الاعمال أكثر مرونة وسهولة لإنجاز المعاملات وبناء الاقتصاد الوطني ما يضع الكويت محط جذب وتقدير للقطاع الخاص العالمي والاقليمي والمحلي مبينا أن سمعة الشركات الكويتية دفعت إلى ثقة كبرى الشركات العالمية لعقد شراكات واتفاقيات للعمل بالسوق المحلي .

وقال الشمري لقد حققت اجتماعات لجنة تيماس لادارة أزمة العملاء ،تقدما ملحوظا انتهى الى مستوى ايجابي للاتفاق التدريجي لتنازل الرئيس التنفيذي لشركة تيماس لممتلكات وأصول الشركة للعملاء تمهيدا لتحويلها للعملاء اصحاب الحقوق.

وذكر أن الاجتماع حدد الاهداف والمواقف التي تدعم استرداد اموال الشركة من البنوك وتحويلها الى مستحقيها من العملاء كل حسب حصته مبينا أن اعضاء لجنة إدارة أزمة عملاء شركة تيماس قرروا خلال الاجتماع الذي عقد أخيراً بالتصويت بالإجماع على اختيار د. طارق بدر عبد الجليل رئيساً للجنة والممثل والمتحدث الرسمي لدى الجهات الرسمية والحكومية ، واختيار كلا من وائل الحسن نائباً لرئيس اللجنة ، واحمد ابراهيم الجريدان مقرر اللجنة واختيار صالح العلي المتحدث والمفوض باسم العملاء بالتنسيق مع احمد ذهب ، وغسان محمد ملا المتحدث الإعلامي لمتابعة والإعلام المرئي والمسموع والمكتوب وكلا من خالد حسين الفيلكاوي، عضوا اداريا باللجنة وعيسى احمد المويل ، عميل مشارك بأعمال اللجنة.

وتضمن جدول اعمال الاجتماع الأول 5 بنود رئيسة من بينها تشكيل اعضاء اللجنة المفوضين ومهام كل شخص لمواجهة الاجراءات المستقبلية، ومناقشة صياغة إقرار التنازل حسب القانون الدولي المعتمد واجرءاته المطلوبة .

وناقش الأعضاء صياغة إقرار التنازل بعد موافقة الرئيس التنفيذي لشركة تيماس العقارية احمد ذهب بالتنازل عن جزء يخص العملاء من إقرار الدين والذي ينص على الآتي تقر كوثر الهزاع بموجب هذا أنها مدينة إلى شركة ستار نيبور هود العقارية بمبلغ قدره 168,2مليون دينار قرضاً حسناً وتتعهد بسداد كامل المبلغ دفعة واحدة بتاريخ 1اغسطس 2016 دون مماطلة او تأخير وطلبه تذييل اقرار الدين بصورة تنفيذي.

وكان منسق اللجنة د. فارس الشمري اقترح ضرورة وجود مستند يؤكد ان شركة ستارنيبورهود العقارية هي ملك أحمد ذهب ليتسنى اعداد الإقراربالصورة القانونية الصحيحة حفظا لحقوق جميع الأطراف، مشيراً إلى انه سيجري استخراج وثيقة رسمية من وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع ممثل الشركة للتأكيد على ملكيتها.

وتطرق الاجتماع إلى المبالغ التي تم صرفها منذ أزمة شركة «تيماس» والتي تقدر بحوال 11مليون دينار ويتبقى نحو 61 مليون تعادل استحقاقات مبالغ العملاء جميعاً تخص نحو 1000 الف عميل واتفقت اللجنة على اعداد سجل باسماء العملاء سواءا كانو مساهمين او مستثمرين وحصر المبالغ وفقا لحصة كل فرد منهم فضلا عن ضرورة التأكيد لحضور د. فارس ذو الفقار المدير العام المدير العام للجنة للرد على استفسارات عملاء الشركة واعضاء اللجنة.

