مال وأعمال

لندن- «رويترز»: ارتفع اليورو بفضل هبوط كلفة اقتراض الحكومة الإيطالية بعد الارتفاع الأخير لتنعم السوق بشيء من الهدوء بينما ساهمت التعهدات بمزيد من التحفيز الاقتصادي في الصين في تخفيف أثر بواعث القلق السياسي. وخفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف ديون الحكومة الإيطالية لكنها أبقت على النظرة المستقبلية مستقرة على غير المتوقع. أدى ذلك، إلى جانب تصريحات نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو بشأن استعداد الحكومة لعقد محادثات مع الاتحاد الأوروبي وسط خلاف بشأن ميزانية روما، إلى زيادة الطلب علي الدين الإيطالي بعد هبوط حاد في الأسابيع الأخيرة.

