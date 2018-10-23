مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة إن حجم التبادل التجاري بين الكويت والمملكة الاردنية الهاشمية في عام 2017 بلغ 84 مليون دينار (نحو 276 مليون دولار) مقارنة بـ 65 مليون دينار (نحو 214 مليون دولار) في 2016.

جاء ذلك في كلمة لوكيل وزارة التجارة والصناعة د. خالد الفاضل خلال اجتماع اللجنة الكويتية- الاردنية المشتركة في دورتها السابعة التي تستضيفها الكويت.

أضاف الفاضل أن هذا التبادل التجاري تقاسم بين صادرات كويتية للأردن بلغت قيمتها 27 مليون دينار (نحو 88 مليون دولار) في 2017 بزيادة نسبتها 2 في المئة مقارنة مع عام 2016 في حين بلغ حجم الواردات الأردنية للكويت 57 مليون دينار (نحو 187 مليون دولار) بنمو سنوي قدره 5 في المئة.

وأوضح أن الاجتماع من شأنه أن يسهم في تطور واستمرار التعاون الثنائي المشترك على جميع الاتجاهات التجارية والاصعدة الاخوية بين البلدين الشقيقين بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما والسعي الحثيث لإزالة جميع العوائق التي تعترض سبيل ذلك.

من جهته قال الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الاردنية يوسف الشمالي في كلمة مماثلة إن الاستثمارات الكويتية تعتبر أكبر شريك استراتيجي داخل بلاده والتي تقدر بنحو 13 مليار دولار أميركي في قطاعات مختلفة.

وأكد الشمالي حرص بلاده على تعزيز حجم التبادل التجاري المشترك وتحقيق ما يصبو إليه الطرفان فضلا عن إزالة جميع العقبات التي تواجه المستثمرين الكويتيين. وذكر أن اجتماع اللجنة يعقد بشكل دوري وسيناقش العديد من الأمور المشتركة التي تخدم مصالح البلدين خصوصا في مجال النقل والتجارة والاستثمار والمواصفات والمقاييس وتعزيز حركة التبادل التجاري.

وفي سياق آخر، اشاد الشمالي بدور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في مساهماته داخل الأردن عبر مشاريعه التي تخدم قطاعات البنى التحتية وقطاعات رئيسة اخرى على مدى السنوات الماضية.

